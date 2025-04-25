Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - ЦСКА РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Витебск» – «Гомель»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2025 с коэффициентом 1.80

25 апреля 2025 15:00
Витебск - Гомель
26 апр. 2025, суббота 19:00 | Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.8
Победа «Витебска» – коэффициент 1.80
Сделать ставку

26 апреля в ЦСК Витебском состоится матч 6-го тура Беларусь. Высшая лига, в котором Витебск примет Гомель. Обе команды находятся в среднем положении турнирной таблицы, и этот матч будет важным для улучшения их позиций. Витебск имеет небольшое преимущество в плане формы, но Гомель также будет бороться за очки. Команды будут стремиться продемонстрировать свои сильные стороны, чтобы избежать дальнейших проблем в чемпионате.

«Витебск»

Витебск занимает 9-е место в таблице, набрав 7 очков после 5 туров. В последних 5 играх команда забила 10 голов, что является хорошим результатом, но также пропустила 8 голов. В атаке Витебск демонстрирует приличные результаты, забивая в среднем 2 гола за игру. Однако оборона оставляет желать лучшего, так как команда пропускает в среднем 1.6 гола за матч.

Лучший бомбардир команды Сергей Егоров с 2 голами в 5 матчах, что показывает его стабильность в атаке. Несмотря на проблемы в защите, Витебск остается опасным соперником, особенно дома, где команда не проигрывает в 12 из 14 последних матчей.

«Гомель»

Гомель находится на 11-м месте с 5 очками после 5 туров. Команда также испытывает трудности в атаке, забив всего 2 гола в последних 5 играх, при этом пропустила 3 гола. Гомель демонстрирует слабую результативность, забивая в среднем 0.4 гола за игру. Однако оборона играет достаточно уверенно, пропуская в среднем всего 0.6 гола за матч. Это свидетельствует о хорошей организационной работе в защите.

Лучший бомбардир Гомеля – Евгений Барсуков, который забил 1 гол в 6 матчах. Команда не выигрывает в 3 последних матчах и будет стремиться исправить эту тенденцию. Несмотря на проблемы с атакой, Гомель остается опасным соперником, особенно на выезде.

Факты о командах

«Витебск»

  • 9-е место с 7 очками после 5 туров.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2 гола за игру и пропускает 1.6 гола.
  • Лучший бомбардир: Сергей Егоров (2 гола).
  • Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей дома.

«Гомель»

  • 11-е место с 5 очками после 5 туров.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.4 гола за игру и пропускает 0.6 гола.
  • Лучший бомбардир: Евгений Барсуков (1 гол).
  • Не выигрывал в 3 последних матчах.

Личные встречи
45% (9)
25% (5)
30% (6)
19
Забитых мячей
19
0.95
В среднем за матч
0.95
3:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  4:1
Самая крупная ничья:  2:2
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Витебск
0 : 1
27.10.2024
Гомель
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Гомель
1 : 2
26.07.2024
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Гомель
0 : 0
02.06.2024
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 23 тур
Гомель
1 : 0
30.09.2022
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 8 тур
Витебск
1 : 1
13.05.2022
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Гомель
4 : 1
11.09.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Витебск
0 : 0
30.04.2021
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Витебск
1 : 2
16.09.2019
Гомель
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
Гомель
1 : 2
06.05.2019
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Гомель
1 : 3
02.12.2018
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Витебск
1 : 0
08.07.2018
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Витебск
1 : 0
16.09.2017
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Гомель
0 : 1
10.05.2017
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Витебск
1 : 0
28.09.2015
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Гомель
2 : 0
30.05.2015
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
16.10.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Гомель
2 : 2
22.07.2011
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Витебск
1 : 0
30.04.2011
Гомель
Чемпионат Белоруссии, 15 тур
Витебск
1 : 0
16.08.2009
Гомель
Чемпионат Белоруссии, 2 тур
Гомель
1 : 1
12.04.2009
Витебск
Показать все

Прогноз на матч «Витебск» – «Гомель»

Витебск демонстрирует уверенные атакующие действия, особенно в домашних матчах, и имеет преимущество в атаке над Гомелем, который страдает от проблем с реализацией. Однако защита Витебска не является надежной, что дает шанс Гомелю на забитый гол. Тем не менее, у Витебска есть все шансы на победу, если они смогут удержать преимущество в атаке и исправить проблемы в защите.

Гомель будет стараться использовать моменты для контратак и попытаться удержать минимальный результат в защите. Однако на выезде их атакующие действия достаточно ограничены, что может повлиять на их шансы.

Наиболее вероятный исход – победа «Витебска» с вероятностью того, что обе команды забьют, но с небольшим преимуществом хозяев поля.

Рекомендации для ставок

  • Победа «Витебска» – коэффициент 1.80
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.20
  • Индивидуальный тотал «Витебска» больше 1.5 – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00

1.8
Победа «Витебска» – коэффициент 1.80
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Беларусь. Высшая лига Гомель Витебск
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
1.8
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фейеноорд - Зволле
Победа Фейеноорда с форой -1.5 – коэфф. - 1.80
Матч завершен
1 : 3
1.57
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ - Ницца
Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.57
Матч завершен
0 : 1
1.85
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт - Хайденхайм
Победа «Штутгарта» – 1.85
Матч завершен
1 : 1
1.75
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь - Арсенал
Победа «Славии-Мозырь» – коэффициент 1.75
Матч завершен
5 : 1
1.9
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ - Хатайспор
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 