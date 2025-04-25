26 апреля в ЦСК Витебском состоится матч 6-го тура Беларусь. Высшая лига, в котором Витебск примет Гомель. Обе команды находятся в среднем положении турнирной таблицы, и этот матч будет важным для улучшения их позиций. Витебск имеет небольшое преимущество в плане формы, но Гомель также будет бороться за очки. Команды будут стремиться продемонстрировать свои сильные стороны, чтобы избежать дальнейших проблем в чемпионате.

«Витебск»

Витебск занимает 9-е место в таблице, набрав 7 очков после 5 туров. В последних 5 играх команда забила 10 голов, что является хорошим результатом, но также пропустила 8 голов. В атаке Витебск демонстрирует приличные результаты, забивая в среднем 2 гола за игру. Однако оборона оставляет желать лучшего, так как команда пропускает в среднем 1.6 гола за матч.

Лучший бомбардир команды Сергей Егоров с 2 голами в 5 матчах, что показывает его стабильность в атаке. Несмотря на проблемы в защите, Витебск остается опасным соперником, особенно дома, где команда не проигрывает в 12 из 14 последних матчей.

Гомель находится на 11-м месте с 5 очками после 5 туров. Команда также испытывает трудности в атаке, забив всего 2 гола в последних 5 играх, при этом пропустила 3 гола. Гомель демонстрирует слабую результативность, забивая в среднем 0.4 гола за игру. Однако оборона играет достаточно уверенно, пропуская в среднем всего 0.6 гола за матч. Это свидетельствует о хорошей организационной работе в защите.

Лучший бомбардир Гомеля – Евгений Барсуков, который забил 1 гол в 6 матчах. Команда не выигрывает в 3 последних матчах и будет стремиться исправить эту тенденцию. Несмотря на проблемы с атакой, Гомель остается опасным соперником, особенно на выезде.

Факты о командах

«Витебск»

9-е место с 7 очками после 5 туров.

В последних 5 играх забивает в среднем 2 гола за игру и пропускает 1.6 гола.

Лучший бомбардир: Сергей Егоров (2 гола).

Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей дома.

«Гомель»

11-е место с 5 очками после 5 туров.

В последних 5 играх забивает в среднем 0.4 гола за игру и пропускает 0.6 гола.

Лучший бомбардир: Евгений Барсуков (1 гол).

Не выигрывал в 3 последних матчах.

Личные встречи 45% (9) 25% (5) 30% (6) 19 Забитых мячей 19 0.95 В среднем за матч 0.95 3:1 Крупнейшая победа 4:1 Самый результативный матч: 4:1 Самая крупная ничья: 2:2 Беларусь. Высшая лига, 26 тур Витебск 0 : 1 Гомель Беларусь. Кубок, 1/8 финала Гомель 1 : 2 Витебск Беларусь. Высшая лига, 11 тур Гомель 0 : 0 Витебск Белоруссия. Высшая лига, 23 тур Гомель 1 : 0 Витебск Белоруссия. Высшая лига, 8 тур Витебск 1 : 1 Гомель Белоруссия. Высшая лига, 22 тур Гомель 4 : 1 Витебск Белоруссия. Высшая лига, 7 тур Витебск 0 : 0 Гомель Белоруссия. Высшая лига, 21 тур Витебск 1 : 2 Гомель Белоруссия. Высшая лига, 6 тур Гомель 1 : 2 Витебск Белоруссия. Высшая лига, 30 тур Гомель 1 : 3 Витебск Белоруссия. Высшая лига, 15 тур Витебск 1 : 0 Гомель Беларусь. Высшая лига, 22 тур Витебск 1 : 0 Гомель Беларусь. Высшая лига, 7 тур Гомель 0 : 1 Витебск Беларусь. Высшая лига, 21 тур Витебск 1 : 0 Гомель Беларусь. Высшая лига, 8 тур Гомель 2 : 0 Витебск Беларусь. Высшая лига, 28 тур Гомель 2 : 0 Витебск Беларусь. Высшая лига, 18 тур Гомель 2 : 2 Витебск Беларусь. Высшая лига, 7 тур Витебск 1 : 0 Гомель Чемпионат Белоруссии, 15 тур Витебск 1 : 0 Гомель Чемпионат Белоруссии, 2 тур Гомель 1 : 1 Витебск

Прогноз на матч «Витебск» – «Гомель»

Витебск демонстрирует уверенные атакующие действия, особенно в домашних матчах, и имеет преимущество в атаке над Гомелем, который страдает от проблем с реализацией. Однако защита Витебска не является надежной, что дает шанс Гомелю на забитый гол. Тем не менее, у Витебска есть все шансы на победу, если они смогут удержать преимущество в атаке и исправить проблемы в защите.

Гомель будет стараться использовать моменты для контратак и попытаться удержать минимальный результат в защите. Однако на выезде их атакующие действия достаточно ограничены, что может повлиять на их шансы.

Наиболее вероятный исход – победа «Витебска» с вероятностью того, что обе команды забьют, но с небольшим преимуществом хозяев поля.

Рекомендации для ставок