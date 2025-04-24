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«Ингулец» – «Александрия»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.75

24 апреля 2025 9:18
Ингулец - Александрия
25 апр. 2025, пятница 15:30 | Украина. Премьер-лига, 11 тур
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1.75
Победа Александрии – коэффициент 1.75
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25 апреля на стадионе «Ника» в рамках 26 тура украинской Премьер-лиги «Ингулец» примет «Александрию». Хозяева находятся на последнем месте и отчаянно борются за спасение, тогда как гости уверенно идут вторыми и претендуют на серебряные медали чемпионата. Обе команды находятся в разных весовых категориях как по качеству игры, так и по уровню результатов, однако турнирная мотивация с обеих сторон обещает сделать матч напряжeнным.

«Ингулец»

Клуб из Петрово продолжает бороться за выживание, но результаты оставляют желать лучшего. После 24 туров команда набрала лишь 17 очков и идeт на 16-й позиции. В последних пяти матчах «Ингулец» забил всего 2 мяча (в среднем 0.4 за игру), пропустив 3 (0.6 в среднем). Несмотря на более-менее надeжную оборону, атака выглядит практически беззубой. Александр Пятов с 3 голами остаeтся лучшим бомбардиром – и это тревожный сигнал. Команда не может выиграть уже четыре тура подряд и нуждается в очках, как воздух.

«Александрия»

Гости, напротив, демонстрируют стабильную форму и уверенно держатся в верхней части таблицы. 57 очков после 25 туров и 6-матчевая серия без поражений говорят о крепости коллектива. За последние 5 матчей «Александрия» забила 6 голов (в среднем 1.2 за игру) и пропустила 3 (также 0.6 в среднем). Лидером атаки выступает Александр Филиппов – 10 мячей в 24 играх. Команда регулярно забивает и уверенно играет как дома, так и в гостях, сохраняя плотность в защите и эффективность в завершении.

Факты о командах

«Ингулец»

  • Не выигрывает в 4 турах подряд
  • В среднем: 0.4 гола забито, 0.6 – пропущено за игру
  • Всего 2 гола в последних 5 матчах

«Александрия»

  • Не проигрывает в 6 турах подряд
  • В среднем: 1.2 гола забито, 0.6 – пропущено за игру
  • Забивает в 6 матчах подряд

Личные встречи
14% (1)
14% (1)
71% (5)
6
Забитых мячей
10
0.86
В среднем за матч
1.43
1:0
Крупнейшая победа
4:3
Самый результативный матч:  4:3
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Ингулец
0 : 1
25.04.2025
Александрия
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Александрия
2 : 1
26.10.2024
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Александрия
0 : 0
24.04.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Ингулец
1 : 2
25.08.2022
Александрия
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Александрия
1 : 0
10.09.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Ингулец
1 : 0
21.03.2021
Александрия
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Александрия
4 : 3
18.10.2020
Ингулец
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Прогноз на матч

Разница в классе и текущей форме между командами очевидна. «Александрия» выглядит стабильнее, лучше организована и показывает зрелый футбол. Учитывая трудности «Ингульца» в атаке, вряд ли хозяева смогут серьeзно угрожать воротам соперника. «Александрия» должна доминировать, но матч вряд ли получится очень результативным. Оптимальным выбором выглядит победа гостей при низком тотале.

Рекомендованные ставки и коэффициенты

  • Победа Александрии – коэффициент 1.75
  • Обе команды забьют – Нет – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал Ингульца меньше 1 – коэффициент 1.65
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.90

1.75
Победа Александрии – коэффициент 1.75
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Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Александрия Ингулец
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