25 апреля на стадионе «Ника» в рамках 26 тура украинской Премьер-лиги «Ингулец» примет «Александрию». Хозяева находятся на последнем месте и отчаянно борются за спасение, тогда как гости уверенно идут вторыми и претендуют на серебряные медали чемпионата. Обе команды находятся в разных весовых категориях как по качеству игры, так и по уровню результатов, однако турнирная мотивация с обеих сторон обещает сделать матч напряжeнным.

«Ингулец»

Клуб из Петрово продолжает бороться за выживание, но результаты оставляют желать лучшего. После 24 туров команда набрала лишь 17 очков и идeт на 16-й позиции. В последних пяти матчах «Ингулец» забил всего 2 мяча (в среднем 0.4 за игру), пропустив 3 (0.6 в среднем). Несмотря на более-менее надeжную оборону, атака выглядит практически беззубой. Александр Пятов с 3 голами остаeтся лучшим бомбардиром – и это тревожный сигнал. Команда не может выиграть уже четыре тура подряд и нуждается в очках, как воздух.

«Александрия»

Гости, напротив, демонстрируют стабильную форму и уверенно держатся в верхней части таблицы. 57 очков после 25 туров и 6-матчевая серия без поражений говорят о крепости коллектива. За последние 5 матчей «Александрия» забила 6 голов (в среднем 1.2 за игру) и пропустила 3 (также 0.6 в среднем). Лидером атаки выступает Александр Филиппов – 10 мячей в 24 играх. Команда регулярно забивает и уверенно играет как дома, так и в гостях, сохраняя плотность в защите и эффективность в завершении.

Факты о командах

«Ингулец»

Не выигрывает в 4 турах подряд

В среднем: 0.4 гола забито, 0.6 – пропущено за игру

Всего 2 гола в последних 5 матчах

«Александрия»

Не проигрывает в 6 турах подряд

В среднем: 1.2 гола забито, 0.6 – пропущено за игру

Забивает в 6 матчах подряд

Личные встречи 14% (1) 14% (1) 71% (5) 6 Забитых мячей 10 0.86 В среднем за матч 1.43 1:0 Крупнейшая победа 4:3 Самый результативный матч: 4:3 Украина. Премьер-лига, 11 тур Ингулец 0 : 1 Александрия Украина. Премьер-лига, 26 тур Александрия 2 : 1 Ингулец Украина. Премьер-лига, 22 тур Александрия 0 : 0 Ингулец Украина. Премьер-лига, 7 тур Ингулец 1 : 2 Александрия Украина. Премьер-лига, 7 тур Александрия 1 : 0 Ингулец Украина. Премьер-лига, 19 тур Ингулец 1 : 0 Александрия Украина. Премьер-лига, 6 тур Александрия 4 : 3 Ингулец

Прогноз на матч

Разница в классе и текущей форме между командами очевидна. «Александрия» выглядит стабильнее, лучше организована и показывает зрелый футбол. Учитывая трудности «Ингульца» в атаке, вряд ли хозяева смогут серьeзно угрожать воротам соперника. «Александрия» должна доминировать, но матч вряд ли получится очень результативным. Оптимальным выбором выглядит победа гостей при низком тотале.

Рекомендованные ставки и коэффициенты