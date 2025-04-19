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«Ипсвич» – «Арсенал»: прогноз и ставки на матч 20 апреля с коэффициентом 1.60

19 апреля 2025 9:11
Ипсвич Таун - Арсенал
20 апр. 2025, воскресенье 16:00 | Англия. Премьер-лига, 33 тур
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1.6
Победа «Арсенал» – коэффициент 1.60
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20 апреля на стадионе Портман Роуд в Ипсвиче состоится матч 33-го тура Премьер-лиги Англии, в котором «Ипсвич» примет «Арсенал». Команды находятся в разных положениях: «Ипсвич» борется за выживание, а «Арсенал» сражается за чемпионство.

«Ипсвич»

«Ипсвич» продолжает бороться за место в Премьер-лиге, находясь на 18-м месте с 21 очком. В последних матчах команда набрала форму и забивает в каждом из четырeх последних матчей, включая ничью с «Челси» (2:2). Однако в обороне у команды всe ещe есть слабости, и за последние пять игр они пропустили 10 голов. В атаке выделяется Лиэм Делап, который забил 12 голов в 34 матчах. Однако дома «Ипсвич» не выигрывает в шести последних матчах, что делает их уязвимыми против сильных команд, как «Арсенал».

«Арсенал»

«Арсенал» в данный момент занимает второе место с 63 очками. Команда продолжает стабильно забивать в каждом матче, но последние игры показали некоторые проблемы в защите. В последних пяти играх «Арсенал» забил 9 голов, но пропустил 4. Тем не менее, они сохраняют уверенность в атаке, а Кай Хавертц (15 голов) продолжает вести команду к успеху. «Арсенал» не проигрывает в последних шести играх и продолжает бороться за чемпионство, что даeт дополнительную мотивацию в предстоящем матче.

Факты о командах

«Ипсвич»:

  • Находится на 18-м месте с 21 очком.
  • Забивает в среднем 1.40 гола за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру.
  • Не побеждает в 6 последних матчах на своeм поле.
  • Лиэм Делап – лучший бомбардир с 12 голами в 34 матчах.

«Арсенал»:

  • Находится на 2-м месте с 63 очками.
  • Забивает в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 играх.
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.
  • Не проигрывает в последних 6 матчах подряд.
  • Кай Хавертц – лучший бомбардир с 15 голами в 34 матчах.

Личные встречи
25% (1)
0% (0)
75% (3)
1
Забитых мячей
8
0.25
В среднем за матч
2
1:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  0:4
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Ипсвич Таун
0 : 4
20.04.2025
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Арсенал
1 : 0
27.12.2024
Ипсвич Таун
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Арсенал
3 : 0
25.01.2011
Ипсвич Таун
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Ипсвич Таун
1 : 0
12.01.2011
Арсенал

Прогноз на матч «Ипсвич» – «Арсенал»

«Ипсвич» может оказать сопротивление на своeм стадионе, но их слабая оборона и отсутствие побед в последних домашних играх делают их уязвимыми для более сильной команды, как «Арсенал». У гостей отличная форма в атаке, и «Арсенал» будет фаворитом в этом матче.

С учeтом атакующих проблем «Ипсвича» и сильной мотивации «Арсенала» бороться за чемпионство, победа гостей выглядит наиболее вероятной. Однако из-за проблем в защите «Ипсвич» может забить хотя бы один гол.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Арсенал» – коэффициент 1.60
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.10
  • Индивидуальный тотал «Арсенала» больше 2.5 – коэффициент 1.80
  • Тотал больше 3.5 голов – коэффициент 2.10

1.6
Победа «Арсенал» – коэффициент 1.60
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Автор: Воронцов Егор
Англия. Премьер-лига Арсенал Ипсвич Таун
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