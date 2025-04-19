20 апреля на стадионе Портман Роуд в Ипсвиче состоится матч 33-го тура Премьер-лиги Англии, в котором «Ипсвич» примет «Арсенал». Команды находятся в разных положениях: «Ипсвич» борется за выживание, а «Арсенал» сражается за чемпионство.

«Ипсвич»

«Ипсвич» продолжает бороться за место в Премьер-лиге, находясь на 18-м месте с 21 очком. В последних матчах команда набрала форму и забивает в каждом из четырeх последних матчей, включая ничью с «Челси» (2:2). Однако в обороне у команды всe ещe есть слабости, и за последние пять игр они пропустили 10 голов. В атаке выделяется Лиэм Делап, который забил 12 голов в 34 матчах. Однако дома «Ипсвич» не выигрывает в шести последних матчах, что делает их уязвимыми против сильных команд, как «Арсенал».

«Арсенал»

«Арсенал» в данный момент занимает второе место с 63 очками. Команда продолжает стабильно забивать в каждом матче, но последние игры показали некоторые проблемы в защите. В последних пяти играх «Арсенал» забил 9 голов, но пропустил 4. Тем не менее, они сохраняют уверенность в атаке, а Кай Хавертц (15 голов) продолжает вести команду к успеху. «Арсенал» не проигрывает в последних шести играх и продолжает бороться за чемпионство, что даeт дополнительную мотивацию в предстоящем матче.

Факты о командах

«Ипсвич»:

Находится на 18-м месте с 21 очком.

Забивает в среднем 1.40 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру.

Не побеждает в 6 последних матчах на своeм поле.

Лиэм Делап – лучший бомбардир с 12 голами в 34 матчах.

«Арсенал»:

Находится на 2-м месте с 63 очками.

Забивает в среднем 1.80 гола за игру в последних 5 играх.

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру в последних 5 играх.

Не проигрывает в последних 6 матчах подряд.

Кай Хавертц – лучший бомбардир с 15 голами в 34 матчах.

Личные встречи 25% (1) 0% (0) 75% (3) 1 Забитых мячей 8 0.25 В среднем за матч 2 1:0 Крупнейшая победа 4:0 Самый результативный матч: 0:4 Англия. Премьер-лига, 33 тур Ипсвич Таун 0 : 4 Арсенал Англия. Премьер-лига, 18 тур Арсенал 1 : 0 Ипсвич Таун Англия. Кубок лиги, 1/2 финала Арсенал 3 : 0 Ипсвич Таун Англия. Кубок лиги, 1/2 финала Ипсвич Таун 1 : 0 Арсенал

Прогноз на матч «Ипсвич» – «Арсенал»

«Ипсвич» может оказать сопротивление на своeм стадионе, но их слабая оборона и отсутствие побед в последних домашних играх делают их уязвимыми для более сильной команды, как «Арсенал». У гостей отличная форма в атаке, и «Арсенал» будет фаворитом в этом матче.

С учeтом атакующих проблем «Ипсвича» и сильной мотивации «Арсенала» бороться за чемпионство, победа гостей выглядит наиболее вероятной. Однако из-за проблем в защите «Ипсвич» может забить хотя бы один гол.

Рекомендованные ставки