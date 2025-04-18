В субботу, 19 апреля, в 25-м туре РПЛ встречаются «Оренбург» и «Динамо» Махачкала. Игра состоится в Оренбурге, начало – в 12:00 (мск).

Команда Владимира Слишковича замыкает турнирную таблицу, набрав 14 очков. «Оренбург» добыл 3 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений, разница мячей – 21:45.

Последние результаты «Оренбурга» в РПЛ:

«Динамо» Махачкала

«Динамо» набрало 27 очков и занимает 10-е место. Подопечные Хасанби Биджиева добыли 6 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 22:26.

Предыдущие результаты «Динамо» в РПЛ:

11.04.25 «Спартак» М – «Динамо» Мх – 1:2;

06.04.25 «Динамо» Мх – «Химки» – 4:1;

29.03.25 ЦСКА – «Динамо» Мх – 2:0.

Личные встречи 50% (1) 0% (0) 50% (1) 3 Забитых мячей 3 1.5 В среднем за матч 1.5 2:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 2:1 Россия. Премьер-лига, 25 тур Оренбург 2 : 1 Динамо Мх Россия. Премьер-лига, 15 тур Динамо Мх 2 : 1 Оренбург

Прогноз на матч «Оренбург» – «Динамо» Махачкала

«Оренбургу» отступать некуда: если команда хочет подняться хотя бы в зону стыковых матчей, нужно набирать очки здесь и сейчас. Махачкалинцы на 99% обезопасили себя от прямого вылета, а вот в зону стыков еще могут опуститься. Очки нужны обеим командам, поэтому мы ожидаем обмена голами. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.90.