В субботу, 19 апреля, в 25-м туре РПЛ встречаются «Оренбург» и «Динамо» Махачкала. Игра состоится в Оренбурге, начало – в 12:00 (мск).
«Оренбург»
Команда Владимира Слишковича замыкает турнирную таблицу, набрав 14 очков. «Оренбург» добыл 3 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений, разница мячей – 21:45.
Последние результаты «Оренбурга» в РПЛ:
- 12.04.25 «Оренбург» – ЦСКА – 0:2;
- 04.04.25 «Пари НН» – «Оренбург» – 1:2;
- 29.03.25 «Динамо» М – «Оренбург» – 5:1.
«Динамо» Махачкала
«Динамо» набрало 27 очков и занимает 10-е место. Подопечные Хасанби Биджиева добыли 6 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 22:26.
Предыдущие результаты «Динамо» в РПЛ:
- 11.04.25 «Спартак» М – «Динамо» Мх – 1:2;
- 06.04.25 «Динамо» Мх – «Химки» – 4:1;
- 29.03.25 ЦСКА – «Динамо» Мх – 2:0.
Личные встречи
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(1)
0% (0)
50%
(1)
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Оренбург
2 : 1
19.04.2025
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
2 : 1
09.11.2024
Оренбург
Прогноз на матч «Оренбург» – «Динамо» Махачкала
«Оренбургу» отступать некуда: если команда хочет подняться хотя бы в зону стыковых матчей, нужно набирать очки здесь и сейчас. Махачкалинцы на 99% обезопасили себя от прямого вылета, а вот в зону стыков еще могут опуститься. Очки нужны обеим командам, поэтому мы ожидаем обмена голами. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.90.