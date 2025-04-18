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«Оренбург» – «Динамо Мх»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 1.90

18 апреля 2025 16:00
Оренбург - Динамо Мх
19 апр. 2025, суббота 12:00 | Россия. Премьер-лига, 25 тур
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1.9
«обе забьют – да» с коэффициентом 1.90
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В субботу, 19 апреля, в 25-м туре РПЛ встречаются «Оренбург» и «Динамо» Махачкала. Игра состоится в Оренбурге, начало – в 12:00 (мск).

«Оренбург»

Команда Владимира Слишковича замыкает турнирную таблицу, набрав 14 очков. «Оренбург» добыл 3 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 16 поражений, разница мячей – 21:45.

Последние результаты «Оренбурга» в РПЛ:

  • 12.04.25 «Оренбург» – ЦСКА – 0:2;
  • 04.04.25 «Пари НН» – «Оренбург» – 1:2;
  • 29.03.25 «Динамо» М – «Оренбург» – 5:1.

«Динамо» Махачкала

«Динамо» набрало 27 очков и занимает 10-е место. Подопечные Хасанби Биджиева добыли 6 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 22:26.

Предыдущие результаты «Динамо» в РПЛ:

Личные встречи
50% (1)
0% (0)
50% (1)
3
Забитых мячей
3
1.5
В среднем за матч
1.5
2:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:1
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Оренбург
2 : 1
19.04.2025
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
2 : 1
09.11.2024
Оренбург

Прогноз на матч «Оренбург» – «Динамо» Махачкала

«Оренбургу» отступать некуда: если команда хочет подняться хотя бы в зону стыковых матчей, нужно набирать очки здесь и сейчас. Махачкалинцы на 99% обезопасили себя от прямого вылета, а вот в зону стыков еще могут опуститься. Очки нужны обеим командам, поэтому мы ожидаем обмена голами. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.90.

1.9
«обе забьют – да» с коэффициентом 1.90
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Автор: Мещеряков Денис
Россия. Премьер-лига Динамо Мх Оренбург
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