Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - ЦСКА РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Ислочь» – «Нафтан»: прогноз и ставки на матч 19 апреля 2025 с коэффициентом 2.2

18 апреля 2025 16:00
Ислочь - Нафтан
19 апр. 2025, суббота 17:45 | Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
2.0
Победа «Ислочи» – коэффициент 2.00
Сделать ставку

19 апреля на стадионе СОК Олимпийский в Минске команда «Ислочь» встретится с «Нафтаном» в рамках 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Ожидается напряжeнная игра, где обе команды будут бороться за важные очки. Ислочь находится в неплохой форме, а Нафтан испытывает трудности на старте сезона.

«Ислочь»

«Ислочь» продемонстрировала хорошую игру в последних матчах, не проигрывая в шести поединках подряд. На данный момент команда занимает 6-е место с 6 очками после 4 туров. В последних 5 играх Ислочь забила 7 голов, что говорит о стабильной атакующей игре. В то же время команда пропустила 7 голов, что указывает на наличие проблем в обороне.

Лучший бомбардир команды – Александр Шестюк, который забил 4 мяча в 10 матчах. Несмотря на слабости в защите, Ислочь продолжает забивать в каждом матче, что даeт надежды на успешный исход предстоящего поединка.

«Нафтан»

«Нафтан» пока не может показать стабильно хорошие результаты в Высшей лиге. Команда занимает 13-е место с 4 очками после 4 матчей. В последних 5 играх Нафтан забил 6 голов, но пропустил 14, что подтверждает проблемы в обороне. Особенно сложно на выезде, где команда не может выиграть в последних трeх матчах.

Нафтан активно пропускает в каждом поединке, что делает их защиту уязвимой для атакующих команд. Лучший бомбардир команды – Артем Драбатович, который забил 1 гол в 7 матчах. Эти данные не внушают уверенности в хорошем результате команды в предстоящем матче.

Факты о командах

«Ислочь»

  • Не проигрывает в последних 6 матчах.
  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.4 гола за матч.
  • Пропускает в последних 5 играх в среднем 1.4 гола за матч.
  • В последних 5 матчах Ислочь забивает в среднем 1.4 гола за игру.

«Нафтан»

  • Пропускает в последних 5 играх в среднем 2.8 гола за матч.
  • Забивает в среднем 1.2 гола за игру в последних 5 матчах.
  • Не выигрывает в последних 3 выездных играх.
  • Пропускает в каждом из последних 4 матчей.

Личные встречи
78% (7)
11% (1)
11% (1)
18
Забитых мячей
4
2
В среднем за матч
0.44
4:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  4:1
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Ислочь
3 : 0
19.04.2025
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Ислочь
3 : 0
27.10.2024
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 11 тур
Нафтан
2 : 1
01.06.2024
Ислочь
Белоруссия. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 1
21.10.2023
Нафтан
Белоруссия. Высшая лига, 10 тур
Нафтан
0 : 1
27.05.2023
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
26.11.2017
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Ислочь
0 : 0
01.07.2017
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Нафтан
0 : 2
30.07.2016
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Ислочь
2 : 0
01.04.2016
Нафтан
Показать все

Прогноз на матч «Ислочь» – «Нафтан»

Ислочь на своeм поле будет фаворитом встречи. Команда демонстрирует стабильность и атакующую игру, несмотря на проблемы в обороне. В то же время Нафтан испытывает сложности, особенно в защите, и их выездные матчи в этом сезоне не могут похвастаться положительными результатами.

Наиболее вероятный исход – победа Ислочи. Но учитывая слабости обеих команд в обороне, можно ожидать, что обе команды смогут забить.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Ислочи» – коэффициент 2.00
  • Оба забьют – Да – коэффициент 2.20
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал «Ислочи» больше 1.5 – коэффициент 1.80

2.0
Победа «Ислочи» – коэффициент 2.00
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Беларусь. Высшая лига Нафтан Ислочь
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
1.8
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фейеноорд - Зволле
Победа Фейеноорда с форой -1.5 – коэфф. - 1.80
Матч завершен
1 : 3
1.57
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ - Ницца
Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.57
Матч завершен
0 : 1
1.85
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт - Хайденхайм
Победа «Штутгарта» – 1.85
Матч завершен
1 : 1
1.75
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь - Арсенал
Победа «Славии-Мозырь» – коэффициент 1.75
Матч завершен
5 : 1
1.9
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ - Хатайспор
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 