19 апреля на стадионе СОК Олимпийский в Минске команда «Ислочь» встретится с «Нафтаном» в рамках 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Ожидается напряжeнная игра, где обе команды будут бороться за важные очки. Ислочь находится в неплохой форме, а Нафтан испытывает трудности на старте сезона.
«Ислочь»
«Ислочь» продемонстрировала хорошую игру в последних матчах, не проигрывая в шести поединках подряд. На данный момент команда занимает 6-е место с 6 очками после 4 туров. В последних 5 играх Ислочь забила 7 голов, что говорит о стабильной атакующей игре. В то же время команда пропустила 7 голов, что указывает на наличие проблем в обороне.
Лучший бомбардир команды – Александр Шестюк, который забил 4 мяча в 10 матчах. Несмотря на слабости в защите, Ислочь продолжает забивать в каждом матче, что даeт надежды на успешный исход предстоящего поединка.
«Нафтан»
«Нафтан» пока не может показать стабильно хорошие результаты в Высшей лиге. Команда занимает 13-е место с 4 очками после 4 матчей. В последних 5 играх Нафтан забил 6 голов, но пропустил 14, что подтверждает проблемы в обороне. Особенно сложно на выезде, где команда не может выиграть в последних трeх матчах.
Нафтан активно пропускает в каждом поединке, что делает их защиту уязвимой для атакующих команд. Лучший бомбардир команды – Артем Драбатович, который забил 1 гол в 7 матчах. Эти данные не внушают уверенности в хорошем результате команды в предстоящем матче.
Факты о командах
«Ислочь»
- Не проигрывает в последних 6 матчах.
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.4 гола за матч.
- Пропускает в последних 5 играх в среднем 1.4 гола за матч.
- В последних 5 матчах Ислочь забивает в среднем 1.4 гола за игру.
«Нафтан»
- Пропускает в последних 5 играх в среднем 2.8 гола за матч.
- Забивает в среднем 1.2 гола за игру в последних 5 матчах.
- Не выигрывает в последних 3 выездных играх.
- Пропускает в каждом из последних 4 матчей.
Прогноз на матч «Ислочь» – «Нафтан»
Ислочь на своeм поле будет фаворитом встречи. Команда демонстрирует стабильность и атакующую игру, несмотря на проблемы в обороне. В то же время Нафтан испытывает сложности, особенно в защите, и их выездные матчи в этом сезоне не могут похвастаться положительными результатами.
Наиболее вероятный исход – победа Ислочи. Но учитывая слабости обеих команд в обороне, можно ожидать, что обе команды смогут забить.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Ислочи» – коэффициент 2.00
- Оба забьют – Да – коэффициент 2.20
- Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.00
- Индивидуальный тотал «Ислочи» больше 1.5 – коэффициент 1.80