19 апреля на стадионе СОК Олимпийский в Минске команда «Ислочь» встретится с «Нафтаном» в рамках 5-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Ожидается напряжeнная игра, где обе команды будут бороться за важные очки. Ислочь находится в неплохой форме, а Нафтан испытывает трудности на старте сезона.

«Ислочь»

«Ислочь» продемонстрировала хорошую игру в последних матчах, не проигрывая в шести поединках подряд. На данный момент команда занимает 6-е место с 6 очками после 4 туров. В последних 5 играх Ислочь забила 7 голов, что говорит о стабильной атакующей игре. В то же время команда пропустила 7 голов, что указывает на наличие проблем в обороне.

Лучший бомбардир команды – Александр Шестюк, который забил 4 мяча в 10 матчах. Несмотря на слабости в защите, Ислочь продолжает забивать в каждом матче, что даeт надежды на успешный исход предстоящего поединка.

«Нафтан»

«Нафтан» пока не может показать стабильно хорошие результаты в Высшей лиге. Команда занимает 13-е место с 4 очками после 4 матчей. В последних 5 играх Нафтан забил 6 голов, но пропустил 14, что подтверждает проблемы в обороне. Особенно сложно на выезде, где команда не может выиграть в последних трeх матчах.

Нафтан активно пропускает в каждом поединке, что делает их защиту уязвимой для атакующих команд. Лучший бомбардир команды – Артем Драбатович, который забил 1 гол в 7 матчах. Эти данные не внушают уверенности в хорошем результате команды в предстоящем матче.

Факты о командах

«Ислочь»

Не проигрывает в последних 6 матчах.

В последних 5 играх забивает в среднем 1.4 гола за матч.

Пропускает в последних 5 играх в среднем 1.4 гола за матч.

В последних 5 матчах Ислочь забивает в среднем 1.4 гола за игру.

Пропускает в последних 5 играх в среднем 2.8 гола за матч.

Забивает в среднем 1.2 гола за игру в последних 5 матчах.

Не выигрывает в последних 3 выездных играх.

Пропускает в каждом из последних 4 матчей.

Личные встречи 78% (7) 11% (1) 11% (1) 18 Забитых мячей 4 2 В среднем за матч 0.44 4:1 Крупнейшая победа 2:1 Самый результативный матч: 4:1 Беларусь. Высшая лига, 5 тур Ислочь 3 : 0 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 26 тур Ислочь 3 : 0 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 11 тур Нафтан 2 : 1 Ислочь Белоруссия. Высшая лига, 25 тур Ислочь 4 : 1 Нафтан Белоруссия. Высшая лига, 10 тур Нафтан 0 : 1 Ислочь Беларусь. Высшая лига, 30 тур Нафтан 1 : 2 Ислочь Беларусь. Высшая лига, 15 тур Ислочь 0 : 0 Нафтан Беларусь. Высшая лига, 16 тур Нафтан 0 : 2 Ислочь Беларусь. Высшая лига, 1 тур Ислочь 2 : 0 Нафтан

Прогноз на матч «Ислочь» – «Нафтан»

Ислочь на своeм поле будет фаворитом встречи. Команда демонстрирует стабильность и атакующую игру, несмотря на проблемы в обороне. В то же время Нафтан испытывает сложности, особенно в защите, и их выездные матчи в этом сезоне не могут похвастаться положительными результатами.

Наиболее вероятный исход – победа Ислочи. Но учитывая слабости обеих команд в обороне, можно ожидать, что обе команды смогут забить.

Рекомендованные ставки: