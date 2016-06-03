Прогноз: Кто займёт 9-16 места в чемпионате России 2016/2017

«Ростов» возвратится с небес на землю, «Уфа» вылетит в ФНЛ, а «Крылья» всё также стабильны...

Мы решили спрогнозировать итоги следующего сезона Чемпионата России. Мы выставили всем командам процент вероятности того, что они станут чемпионом и по ним определили приблизительные позиции команд.

Начнём мы с конца и по-тихоньку подойдём к лидеру.

Итак, 16-е место – «Уфа» – 0,15%

Клуб из одноимённого города сейчас переживает непростые времена, да и составом особо не блещет. Не ясна ситуация с арендой Кротова, Нарубин тоже может уйти, и все эти проблемы посыпались на небольшой невинный клуб из Башкирии.

15-е место – «Томь» – 0,35%

Клуб-оутсайдер нашего чемпионата, хоть и имеет богатую историю выступления в РФПЛ, но и в Первую лигу часто навещает. Даже Ян Дюрица, который по слухам может перейти в Томь не в состоянии в одиночку забетонировать всю оборону «зелёных». А давно нам известные – Йиранек и Баженов давно не пике своей физической формы.

14-е место – «Оренбург» – 0,5%

Вопреки ожиданиям владельца бывшего «газовика», новичок РФПЛ навряд ли повторит успех «Лестера», но побороться за выживание вполне способен. Его блестящее выступление в недавнем Кубке России запомнилось многим, но скоростной поезд не щадит тех, кто ходит по шпалам.

13-е место – «Анжи» – 0,5%

Махачкалинские орлы больше не покупают таких звёзд, как Это'О и Роберто Карлоса. Им остаётся надеяться на своих немногочисленных воспитанников. «Анжи» крепкий клуб, который может дать бой даже фаворитам чемпионата, но игроков не хватает на весь матч. Пожелаем дагестанцам успехов, а пока их кредо – переходные матчи.

12-е место – «Арсенал Тула» - 1%

Бывшие подопечные Дмитрия Аленичева, который вместе с тулянами отмечал выход РФПЛ, могут вполне закрепить в «середине низа» турнирной таблицы. Связь со «Спартаком» налажена хорошо. Как раз-таки Александр Зотов, центральный полузащитник «Спартака», является бывшим игроком канониров. Жаль, что не лондонских, но и наш чемпионат славится хорошими командами, к которым, если «Арсенал» постарается, мы в скором времени будем его причислять. Пока вероятность того, что красно-жёлтые станут чемпионами России – 1 к 100.

11-е место – «Амкар» – 1,5%

Молодой клуб, который уже зарекомендовал себя как крепкий середняк. С каждым годом показывает всё ещё больше непредсказуемую игру. В летнее трансферное окно голкипер «Амкара» – Селихов может перейти в «Спартак», а без него обороне красно-чёрных будет боязно. Селихов на протяжении всего сезона служил палочкой-выручалочкой для пермяков, а что будет с клубом дальше – остаётся одной большой загадкой.

10-е место – «Ростов» – 2,5%

Не ожидали? Мы тоже. «Ростов», который болельщики так яро хотят переименовать обратно в «Ростсельмаш», без Курбана Бердыева может вернуться восвояси. Клуб-маргинал, без особых звёзд, но с хорошим командным духом попытается с трудом войти в первую десятку. Проблемы с финансированием ещё остаются, но ростовчане не отчаиваются и продолжают верить в команду. Вероятность чемпионства в следующем сезоне – 1 к 40. Русский «Лестер» блеснул, но горела его звезда недолго.

9-е место – «Крылья Советов» – 3,5%

Франк Веркаутерен остался в Самаре – значит руководство клуба ему доверяет. В завершившемся сезоне «Крылышки» заняли 9-е место и такая тенденция, скорее всего, сохранится. «Крылья Советов» способны дать жару любой российской команде (вспомните матч с «Зенитом»), так что с превеликим уважением оставим самарцев на девятой строчке турнирной таблицы.

А в следующем посте мы опубликуем прогноз на 1-8 места, и поверьте – будет интересно!