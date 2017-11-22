Сможет ли Ювентус противостоять Барселоне?

Сегодня мы будем наслаждаться вторым игровым днем Лиги Чемпионов. И сулит он нам весьма занятные встречи. Ведь командам осталось сыграть всего две игры, а ситуация в группах не очень однозначная.

Сегодня мы будем наслаждаться вторым игровым днем Лиги Чемпионов. И сулит он нам весьма занятные встречи. Ведь командам осталось сыграть всего две игры, а ситуация в группах не очень однозначная.

Давайте отправимся в Турин, чтобы насладиться самым интересным матчем дня.

Ювентус vs Барселона: Юве – 2 место и 7очков, Барселона – 1 место и 10 очков. Первый матч: Барселона (3:0) Ювентус.

Юве играет очень неровно. Команда буквально выгрызает свои очки в последних матчах. Чего совершенно нельзя сказать про Барселону. Каталонцы уверенно идут к возращению титула, уступленного в прошлом сезоне «волшебному» Реалу. И в группе ЛЧ ситуация хорошая. И игра уверенная, по крайней мере, еe достаточно для победы в Чемпионате.

А вот Ювентус… В данный момент это очень непредсказуемая команда. Это хорошо для нейтрального зрителя. Но для любого человека, так или иначе связанного с клубом – это боль. Сейчас ребята Аллегри переживают некоторую перестройку. Нужно вживить новичков и не забыть про ветеранов. Юве еще не до конца нашел свой новый стиль и от этого парней немного штормит. Но это нормально, так бывает у всех клубов. Вот только для данного противостояния это очень печально. Ведь, скорее всего, Ювентус проиграет.

В этом высказывании нет негатива к Бьянконери или симпатии к каталонской команде. Это просто реалии нынешних ситуаций, в которых находятся обе команды.

Да согласен, Юве играет дома и это должно стать большим подспорьем. Борьба безусловно будет, вряд ли Буффон позволит своим коллегам уйти с Альянц Стадиум без борьбы. И для нейтральных болельщиков матч будет вполне интересгым.

Ювентус не виноват, что попал в такую ситуацию, она неизбежна для любых клубов, к тому же Аллегри и компания справляются с этим процессом без явных спадов, за что стоит отдать им должное.

Единственная неприятность это то, что если Спортинг выиграет у Олимпиакоса, то сравняется по очкам со старой синьорой. И перед последним туром Ювентус может попасть в щекотливое положение.

В завершении нужно сказать, что команды всегда подходят к игре с определенными проблемами с составом или с игрой и др. Очень редко ситуация идеальна. Именно поэтому давайте просто будем наслаждаться футболом. Ведь он тем и прекрасен, что заставляет верить в чудеса.

Фото: eurosport.com sportarena.comhttps://footballhd.ru