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Brainy Game
Мнение о происходящем в футболе.
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2
Brainy Game
23
3.83
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Отмена
12 декабря 2017
Почему же людям нравится футбол? Ответ здесь: Монако vs Труа
В этом матче Монако играл так, как играл весь прошлый сезон. Это одновременно глупо и волшебно и поэтому об этом хочется говорить.
67
1
26 ноября 2017
Катастрофы Вест Хэма и Эвертона: Покажите еще одну лигу, где может быть вот так?
Эти клубы здорово усилились летом, но получили обратный эффект. Пару слов об этом ужасе.
46
2
22 ноября 2017
Сможет ли Ювентус противостоять Барселоне?
Сегодня мы будем наслаждаться вторым игровым днем Лиги Чемпионов. И сулит он нам весьма занятные встречи. Ведь командам осталось сыграть всего две игры, а ситуация в группах не очень однозначная.
22
18 ноября 2017
Ему можно простить всe: Петер Шмейхель
Этого большого парня помнят все. Сегодня ему исполняется 54 года. Давайте немного поговорим об одном из лучших голкиперов мира.
53
5
14 ноября 2017
Сумеет ли все-таки Ирландия попасть на Чемпионат Мира?
Сможет ли Мартин О’Нил и его парни прыгнуть выше головы?
22
10 ноября 2017
Тот самый момент, когда нет права на ошибку: Швеция vs Италия
Всe!! Время пришло. Разброд и шатание должны закончиться, иначе Буффон больше не сыграет на мундиале. О матчах Швеции против Италии.
36
5 ноября 2017
Вот за это мы и любим АПЛ: Сток vs Лестер
В ожидании фееричного воскресения, приятно удивил матч на Британии. О бойне в Стоке.
18
5
2 ноября 2017
Лион vs Эвертон и Лацио vs Ницца: Отличный четверг
Анонс двух самых интересных матчей ЛЕ. Вот это будет зрелище!
23
27 октября 2017
Почему Верратти пора взяться за работу
Его талант никогда не подвергался сомнению. Но годы идут, а парень топчется на месте. Почему же это так происходит? Ведь Марко надежда всей Италии.
21
26 октября 2017
Лацио шанс для Нани? Или просто путешествие в Вечный город
Все мы помним того манкунианского Луиша. Но те времена давно ушли. Вспомним о былом и поговорим о перспективах в новом клубе.
34
5
1
20 октября 2017
Какие перспективы английских клубов в Лиге Европы?
После выхода МЮ в Лигу Чемпионов с помощью победы в Лиге Европы, интерес клубов АПЛ к этому турниру должен возрасти. Так ли это? И чего от них ожидать?
32
3
18 октября 2017
Есть ли у Пауло проблемы или ложная тревога?
Ему всего 23 года. Но Ювентус уже полностью зависим от него. Справится ли парень с таким грузом ответственности?
12
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