Испанские клубы во «Вконтакте»

В наше время огромное влияние на общество оказывает интернет. Многие уже следят за новостями того же спорта не через газеты, а интернет-ресурсы. В современных условиях ужились и спортивные клубы. В нашем случае футбольные.

«Барселона» (свыше 1,7 млн подписчиков)

https://vk.com/newsbarca

Признаться, меня очень порадовало сообщество каталонцев. Довольно разнообразный материал. Чаще всего встречаются какие-нибудь фотографии с матчей, либо постеры. Ещё довольно много новостей из жизни клуба, что собственно является основной задачей группы. После матча команды выкладывается обзор, а также можно увидеть различные интересные данные. Например, статистика Лео Месси в начале каждого сезона, начиная с 2004/2005. Что касаемо рекламы, то особо много её здесь не встретишь. Часто публикуются новые посты.

«Реал Мадрид» (свыше 1,1 млн подписчиков)

https://vk.com/realmadrid_news

У «королевского клуба» сообщество не очень сильно отличается от каталонского. Правда, тут уже больше занимают место новости о самом «Реале». Есть фото с тренировок и матчей, а также жизни футболистов. По рекламе «сливочные» схожи с «сине-гранатовыми». Что порадовало в группе «Реала», это то, как ведётся описание матча. Очень подробно, каждый момент не упускается. Также не обходится и без занимательной статистики, которая может быть интересна фанатам мадридского клуба. В сообществе «Реала» также двольно часто выходят посты, так что скучать не придётся.

«Атлетико Мадрид» (свыше 120 тысяч подписчиков)

https://vk.com/amfans

Наконец-то, мы добрались до группы, которая уже будет отличаться, от предыдущих. Особенно рекламой, так как в сообществе «матрасников», кажется, её очень любят. Что касается самих постов о клубе, то выходят они в два раза реже, чем у «Реала» и «Барселоны», однако, на мой взгляд, мало чем уступают. Также есть новости клуба, а вот что новое, так это опросы. Уж больно часто они встречаются в группе «Атлетико». Например, последний вопрос был про Карраско: «Игрок основы или замены?» Главные события матчей группа также публикует. Очень много постов из инстаграмма самих футболистов «Атлетико».

«Севилья» (свыше 16 тысяч подписчиков)

https://vk.com/sevillaes

В сообществе «Севильи», как вы можете заметить, уже значительно упало количество подписчиков. Дальше будет ещё меньше. Ведь, если бы не Гризманн, то у «Атлетико» было бы в три, четыре раза меньше последователей. Итак, у нас «Севилья». Рекламы, надо сказать, заметно меньше. Я пока смотрел группу не встретил ни одного поста с рекламой. В час выходит по одному, по два поста. В основном все эти посты – это новости, видео голов, фото с матчей. Надеюсь, что когда-нибудь сообщество «красно-белых» приобретёт новых последователей.

«Валенсия» (свыше 12 тысяч подписчиков)

https://vk.com/newsvcf

На очереди у нас некогда одна из сильнейших команд Испании, которая была даже участницей финала Лиги Чемпионов. Новостей в группе «Валенсии» значительно меньше, как и постов. Их много, то бишь постов, только накануне и в день матча. Рекламы, естественно нет. Честно, за такие команды, как «Валенсия» всегда очень обидно. Было бы приятно увидеть снова борющихся за титул «летучих мышей».

«Вильярреал» (свыше 5 тысяч подписчиков)

https://vk.com/newsvillarreal

Мы опустились ниже 10 тысяч, друзья! Я лично уверен, что большинство следят за «Вильярреалом» из-за нашего соотечественника Дениса Черышева, вечно подающего надежды. Здесь в основном вся группа состоит из одних новостей, касающихся как команды, так и игроков. Есть стартовый состав на каждую игру, и обзор, который скидывается в видео группы. Опять же рекламы нет. Посты выходят редко. Последний был 31 августа (на данный момент).

«Атлетик Бильбао» (свыше 4 тысяч подписчиков)

https://vk.com/athleticlub

Несмотря на меньшее количество подписчиков, в группе «Атлетика» довольно регулярно выходят посты. Нет рекламы, за главными событиями матча сообщество следит, что очень приятно. Есть новости об игроках, довольно разнообразный контент для группы, имеющей 4 тысячи подписчиков. Остаётся только похвалить басков!