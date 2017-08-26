«Мама рассказывала, что я всегда хотел быть Марадоной.». Он потускнел в тени Акинфеева.

Говорим об одном из самых надежных вратарей РФПЛ, который к сожалению не заиграл за сборную, потускнев под тенью Акинфеева.

Не знаю дорогой читатель, много ли у тебя было вариантов, когда ты прочитал заголовок этого поста. На мой взгляд, иногда, полезно смотреть чуть шире и дальше турнирной таблицы команд РФПЛ и трансферных переходов.

Тема вратарей в нашей сборной, да и вообще в РФПЛ возникает лишь тогда, когда происходит очередной казусный гол по вине голкипера либо же когда случаются тяжелейшие травмы. В остальном лавры, похвалы и комплименты достаются атакующим и забивающим игрокам. К сожалению, не получится упомянуть всех незаслуженно позабытых героев, но как говорится, лиха беда начало.

Сегодня говорим о Сергее Рыжикове, который уже кажется бессменным вратарем в Рубине и который, по моему мнению, незаслуженно оставался в запасе и не играл в матчах на крупных турнирах в составе основной команды сборной России, даже тогда, когда как кажется по-другому и не могло быть.

Сергей Рыжиков родился в г. Шебекино Белгородской области. Начал заниматься футболом после того, как к ним ученикам первого класса пришел для очередного набора тренер местной детско – юношеской спортивной школы (ДЮСШ). Примерно до восьмого класса Сергей играл на позиции правого полузащитника, но потом встал в рамку ворот, как сказал он сам: «Вратарь – один, а остальных – много» (хотя некоторые источники говорят о том, что на выбор повлиял Алексей Поляков, близкий друг Рыжикова, игравший за Салют, Локо, Крылья, Томь). Из шестидесяти человек, которые пришли заниматься футболом вместе с Сергеем в ДЮСШ, окончили спортивную школу, только восемнадцать в числе них был и Рыжиков.

После выпуска из ДЮСШ Сергей выступал за местный «Химик», позже переименованный в «Нежеголь», а потом довольно-таки трудолюбивого и надежного вратаря присмотрел себе белгородский «Салют-Юкос», где Рыжиков и начал настоящую профессиональную карьеру. Сергей всегда относился к своей работе добросовестно и тренировался усердно. И как мы видим эти старания не прошли даром. Рыжикова забрал к себе в дубль раменский «Сатурн».

Но здесь Сергея поджидало первое серьезное испытание именитыми командами, и Сергей его провалил, во время болезни основного Кински тренер поставил Сергея на три матча, один из которых был с Зенитом, как результат три матча пять пропущенных голов. Тогдашний тренер команды Тарханов не поверил в Сергея и мягко дал понять, что нынешняя форма вратаря его не устраивает, а вот московскому Локомотиву игра Сергея понравилась, и с ним был подписан контракт.

Но в тоже время клуб предложил Сергею переехать в «Анжи» для наработки опыта, где как сам Сергей отзывался он и шлифовал свое мастерство, сказав: «Особых развлечений в городе нет, игроки живут на базе и невольно начинают больше времени уделять тренировкам». После того как он был признан «Лучшим игроком Дагестана» и вернулся в Локо он снова попадает в яму судьбы. Тренер «Локо» Бышовец дал шанс вратарю показать себя в матче на Кубке РЖД не с кем-нибудь, а с мадридским Реалом, там Сергей пропускает пять мячей и снова оказывается в глубоком запасе и уезжает в аренду в Томь.

После этого дела у Сергея шли только в гору, после дважды становился чемпионом страны в составе Рубина, куда попал в 2008 году и сразу заиграл в старте. Были фееричные игры в Лиге Чемпионов и Чемпионате России. Завоевал немало титулов и наград.

Но самое обидное для меня тот факт, что на полученные подряд два чемпионства 2008 и 2009, шанс поиграть за сборную он получил в товарищеской игре с Катаром в марте 2011 года и после этого не защищал цвета сборной, а лишь вызывался в нее.

Неужели столь надежная и стабильная игра не нужна тренерам нашей сборной? Почему стрессоустойчивые и проверенные вратари остаются в запасе. И это в то время (2010 год) как Акинфеев махал рукой мимо мяча с матче с Норвегией, отдавал пас Азару, скидывал мяч на Стоха в игре со Словаками и привозил голы? Не кажется ли, что уже тогда Игорю было необходимо дать отдохнуть, а там и гляди вообще не вызываться, когда на пике своей формы находился Рыжиков.

В чем дело, почему у нас так боятся давать шанс другим игрокам и до последнего цепляются пусть за ошибающихся, но привычных игроков? Позиция вратарей должна быть системообразующей в сборной и тот факт, что Акинфеев играл с оборонцами сборной и ЦСКА в одной команде никоим образом не должен давать ему преимуществ. Я сомневаюсь в том, что Рыжиков выстроил бы худщее взаимодействие с обороной, нежели Игорь. Своим трудолюбием и ответственностью он не раз доказывал свою состоятельность в различных клубах. Сергей умеет принимать удары судьбы и успешно с ними справлялся. Даже, если обратиться к статистике, то можно наглядно убедиться, что например по среднему количеству сейвов за игру Игорь и Сергей имеют равные показатели – 2,4. Средний рейтинг за игру и у Акинфеева и у Рыжикова всегда колеблется в районе 6,3 – 6,5.

Так в чем между ними принципиальная разница, кроме того что Акинфеев обновляет антирекорды в Лиге Чемпионов и пакостит в сборной. Зачем натурализовывать Гильерме, если был и есть готовый вратарь в основу сборной? В общем как всегда вопросов больше, чем ответов.

Вот так вот дорогие читатели пишите комментарии о том, достоин ли играть за сборную Рыжиков или может кто другой, справедливо ли такому мастеру сыграть один матч и то товарищеский с Катаром? И насколько позиция вратаря в нашей сборной это проблема?