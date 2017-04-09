Топ 10 самых высокооплачиваемых игроков в мире.

«Веселый Снейдер» подобрал для вас подборку самых высокооплачиваемых игроков в мире.

Все зарплаты указаны с уплатой налогов.

10.

Кто: Уэйн Руни

Клуб: Манчестер Юнайтед

Сколько: 260 тысяч фунтов в неделю

9.

Кто: Неймар

Клуб: (Барселона)

Сколько: 275 тысяч фунтов в неделю

8.

Кто: Грациано Пелле

Клуб: (Шандунь Лунэн)

Сколько: 290 тысяч фунтов в неделю

7.

Кто: Поль Погба

Клуб: (Манчестер Юнайтед)

Сколько: 290 тысяч фунтов в неделю

6.

Кто: Халк

Клуб: (Шанхай СИПГ)

Сколько: 320 тысяч фунтов в неделю

5.

Кто: Лионель Месси

Клуб: (Барселона)

Сколько: 336 тысяч фунтов в неделю

4.

Кто: Гарет Бэйл

Клуб: (Реал Мадрид)

Сколько: 350 тысяч фунтов в неделю

3.

Кто: Криштиану Роналду

Клуб: (Реал Мадрид)

Сколько: 365 тысяч фунтов в неделю

2.

Кто: Оскар

Клуб: (Шанхай СИПГ)

Сколько: 400 тысяч фунтов в неделю



1.

Кто: Карлос Тевес

Клуб: (Шанхай Шеньхуа)

Сколько: 615 тысяч фунтов в неделю