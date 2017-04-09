Топ 10 самых высокооплачиваемых игроков в мире.

Все зарплаты указаны с уплатой налогов.
10.
Кто: Уэйн Руни
Клуб: Манчестер Юнайтед
Сколько: 260 тысяч фунтов в неделю
9.
Кто: Неймар
Клуб: (Барселона)
Сколько: 275 тысяч фунтов в неделю
8.
Кто: Грациано Пелле
Клуб: (Шандунь Лунэн)
Сколько: 290 тысяч фунтов в неделю
7.
Кто: Поль Погба
Клуб: (Манчестер Юнайтед)
Сколько: 290 тысяч фунтов в неделю
6.
Кто: Халк
Клуб: (Шанхай СИПГ)
Сколько: 320 тысяч фунтов в неделю
5.
Кто: Лионель Месси
Клуб: (Барселона)
Сколько: 336 тысяч фунтов в неделю
4.
Кто: Гарет Бэйл
Клуб: (Реал Мадрид)
Сколько: 350 тысяч фунтов в неделю
3.
Кто: Криштиану Роналду
Клуб: (Реал Мадрид)
Сколько: 365 тысяч фунтов в неделю
2.
Кто: Оскар
Клуб: (Шанхай СИПГ)
Сколько: 400 тысяч фунтов в неделю
1.
Кто: Карлос Тевес
Клуб: (Шанхай Шеньхуа)
Сколько: 615 тысяч фунтов в неделю