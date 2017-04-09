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    Веселый Снейдер Все блоги -

    Топ 10 самых высокооплачиваемых игроков в мире.

    9 апреля 2017
    «Веселый Снейдер» подобрал для вас подборку самых высокооплачиваемых игроков в мире.

    Все зарплаты указаны с уплатой налогов.

    10.

    Кто: Уэйн Руни

    Клуб: Манчестер Юнайтед

    Сколько: 260 тысяч фунтов в неделю
    9.

    Кто: Неймар

    Клуб: (Барселона)

    Сколько: 275 тысяч фунтов в неделю
    8.

    Кто: Грациано Пелле

    Клуб: (Шандунь Лунэн)

    Сколько: 290 тысяч фунтов в неделю
    7.

    Кто: Поль Погба

    Клуб: (Манчестер Юнайтед)

    Сколько: 290 тысяч фунтов в неделю
    6.

    Кто: Халк

    Клуб: (Шанхай СИПГ)

    Сколько: 320 тысяч фунтов в неделю
    5.

    Кто: Лионель Месси

    Клуб: (Барселона)

    Сколько: 336 тысяч фунтов в неделю
    4.

    Кто: Гарет Бэйл

    Клуб: (Реал Мадрид)

    Сколько: 350 тысяч фунтов в неделю
    3.

    Кто: Криштиану Роналду

    Клуб: (Реал Мадрид)

    Сколько: 365 тысяч фунтов в неделю
    2.

    Кто: Оскар

    Клуб: (Шанхай СИПГ)

    Сколько: 400 тысяч фунтов в неделю


    1.

    Кто: Карлос Тевес

    Клуб: (Шанхай Шеньхуа)

    Сколько: 615 тысяч фунтов в неделю

    Рейтинг: 3.5 Голосов: 2
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