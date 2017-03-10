Сборная России. Часть 1.3. 1990-2000

Следующие пять вратарей будут последними, кто начал выступления в данном десятилетии.

Заур Хапов (1994, 2 (2))

Прекрасный вратарь и просто хороший человек. Воспитанник футбольной школы Нальчика. Там же в местном «Спартаке» начал свой путь в большом футболе. Было это еще в начале 80-х. После нескольких приличных сезонов неожиданно попал в «Спартак» московский, где на тот момент за место в воротах конкуренция была фантастическая – 7 человек на место. Хапов долгое время был дублером Дасаева, многому учился у него. В конце 80-х решил, что все-таки нужно играть и быть первым номером в команде и перешел в тбилисское «Динамо». Там он успел стать чемпионом Грузии, но в еврокубки команду не пустили. В последнем союзном чемпионате Хапов опять оказался в «Спартаке», на этот раз во владикавказском. С этим клубом будет связана самая яркая страница в биографии Заура. Во Владикавказе Хапов впервые выиграл Чемпионат России, в 1995 году, и попал в Лигу Чемпионов. Но в квалификации «Спартак» был бит «Рейнджерсом» из Глазго. На протяжении 10 лет Заур был первым номером, а в 35 лет решился на переход в «Локомотив» Москва. Он уже прекрасно понимал, что Нигматуллин, а после Овчинников были явно сильнее, как вратари. Но держать их в тонусе опытный Хапов еще мог. В «Локомотиве» он взял еще два «золота» Чемпионата России. В 2005 году Хапов перешел на тренерскую работу. Теперь он занимается с вратарями «Локомотива». В сборной в условиях жесткой конкуренции проявить себя не удалось. Он сыграл всего 2 матча. Первые товарищеские матчи в 1994 году против США и Мексики, в каждом из них пропустил по голу. Вытеснить Черчесова из рамки ему так и не удалось.

Андрей Новосадов (1998, 1 (4))

Вратарь, который никогда не претендовал на статус звездного игрока. Появился в футболе в составе ЦСКА за пару лет до распада союза, но закрепиться в команде с ходу не удалось. Первым клубом, где смог себя проявить стал «КамАЗ». Вместе с ним Андрей поднялся в Высшую лигу. Но после последовало предложение вернуться в ЦСКА, и Новосадов без промедления принял его. Но не в одном из сыгранных сезонов он не был безоговорочно первым номером команды. За частую он делил игровое время с такими вратарями, как Плотников, Кутепов, Тяпушкин, Гончаров, Окрошидзе. Компания более чем достойная. Вначале 2000-х он покинул стан «красно-синих». После чего перешел в более скромный «Торпедо-ЗИЛ». Там Новосадов стал обладателем уникального рекорда. На сегодняшний день он остается единственным вратарем, который забивал гол в Высшей лиге российского чемпионата. Этот гол был забит в ворота будущей команды Новосадова – воронежского «Факела». Закончил же карьеру Андрей в клубе, где, по сути началась большая карьера, в «КамАЗе». Несмотря на то, что Новосадов не очень стабильно играл, но в его активе 15-ая по продолжительности сухая серия в Высшей лиге. Единственный матч за сборную – это игра против Бразилии, где наша команда уступила 1:5. В тот вечер в ней дебютировали два Андрея – Новосадов и Чичкин. По большому счету попавшие тогда в команду случайно, поскольку команда набиралась наспех из игроков, которые еще не отправились в отпуск. Поэтому состав был очень экспериментальным. Сейчас Новосадов, как и многие вратари после завершения карьеры, тренирует вратарей в подольском «Витязе». Там же он получил первый опыт и как главный тренер. В 10 матчах в качестве рулевого он 5 раз праздновал победу и 4-ды проигрывал матчи.

Андрей Чичкин (1998, 1 (1))

Еще один дебютант из той странной игры с бразильцами. Провел за сборную всего 20 минут. Но после не один раз вызывался в качестве третьего вратаря. Карьера Андрея началась в Краснодаре, в клубе «Колос». 16-летний паренек не смог закрепиться в основной команде и спустя пару лет переехал в Волгоград. Только во второй половине сезона 1998 года стал в «Роторе» основным вратарем. После чего еще пару сезонов не выпадал из основы. Это уже был не тот «Ротор», что борется за медали, а тот, что пытается не вылететь «этажом» ниже. И Чичкин ему в этом очень помогал. Всю свою карьеру провел в середняках. Возможно, именно по этой причине Чичкин больше так и не попал в рамку главной сборной страны. Вратарь был не обделен физическими данными, обладал хорошей прыгучестью и неплохим выбором позиции. Наверное, стоило перейти в какой-нибудь столичный клуб, чтобы быть на виду у тренеров сборной. Завершил карьеру относительно недавно, в 2014 году. Последним клубом стал мурманский «Север», выступавший во второй лиге, зоне «Запад». После расформирования команды в 2014 году, Андрей принял решение не продолжать карьеру игрока. С 2016 года работает тренеров вратарей в ФК «Армавир».

Александр Филимонов (1998-2002, 16 (12))

Один из самых интересных и одиозных вратарей в истории России. Сменил полтора десятка клубов. На долгое время задержался только в московском «Спартаке». Именно с ним и связаны главные победы в карьере. В 1996 году пришел в клуб и стал одним из претендентов на место в воротах, которое освободилось после ухода Черчесова. Филимонов увереннее всех влился в состав и на ближайшие 6 лет стал основным вратарем. В сборную стал привлекаться после провального отборочного турнира к ЧМ-1998. В отборе к ЧЕ-2000 допустил чудовищную ошибку в матче с Украиной, после которой шансов на выход у сборной России не осталось. А эта ошибка до сих пор у многих стоит перед глазами, а в ушах звучит «Филимонов… ААААА… Боже мой» от Виктора Гусева. С того самого момента карьера как на клубном, так и на международном уровне у Александра пошла на спад. Он скорее всего просто не справился с тем давлением, тем количеством негатива, которое обрушилось на него. И пусть он достойно отстоял еще два сезона за «красно-белых», видно было, что его игра потускнела. После ухода из «Спартака» Александр ни в одном клубе не задерживался дольше двух лет, и так продолжалось почти 10 лет. В 2011 году он в статусе играющего тренера вратарей попал в проект тульского «Арсенала», где помимо него играло немало бывших «спартаковцев». Вместе с командой он поднялся в Премьер-Лигу, но тут на первый план опять вышел характер Александра. Именно из-за не желания уступать свое место конкурентам и несогласием с решениями тренеров Филимонову приходилось так часто менять клубы. Сейчас так же является играющим тренером в клубе «Долгопрудный» из второй лиги Зоны «Запад». В это сложно поверить, но в копилке наград Александра есть и «золото» ЧМ, правда по пляжному футболу. Совершенно неожиданно для многих, списанный уже вратарь появился в ведущем клубе страны по этому виду спорта в России – «Локомотиве» и своей игрой заслужил выступать за сборную страны. В рамке смотрелся шикарно, и сборная с ним впервые в истории выиграла ЧМ. Но вскоре вернулся в большой футбол. В свои 43 года находится в очень приличной форме, что не раз демонстрировал в матчах за ветеранов.

Руслан Нигматуллин (2000-2002, 24 (18))

Лучший вратарь в России на рубеже веков. Обладатель самой продолжительной «сухой» серии в истории российского футбола. Пик формы Руслана пришелся на 1999-2000 годы. Именно тогда он был признан лучшим игроком России. Но в сборной Романцев на тот момент доверял Филимонову, которому в очередной личной дуэли Руслан проигрывал. Так уже было в «Спартаке». Но после неудачи Филимонова в «Лужниках» у тренеров не осталось сомнений в выборе первого номера. Нигматуллин был великолепен в воротах, его пластичность и прыгучесть позволяли совершать фантастические сейвы. Но по глупости загубил свою карьеру в 28 лет, зачем-то перейдя перед ЧМ-2002 в итальянскую «Верону», где очень прочно сел в запас. Растерял форму и на турнире был бледной тенью себя прежнего. После этого не раз пытался перезагрузить карьеру, но не получилось. Лучшим периодом в карьере был отрезок в «Локомотиве». Именно тут сделал себе имя, и доказал, что лучше Филимонова, из-за которого Руслану пришлось покинуть «Спартак». Но по иронии судьбы первое чемпионство «Локомотива» было добыто в «золотом» матче с ЦСКА, ворота которого защищал именно Нигматуллин. Спустя некоторое время он вернулся к «железнодорожникам», но пробиться в основу так и не смог, проиграв вчистую конкуренцию «Боссу». В 2009 году завершил карьеру и неожиданно для всех явился публике в новом образе – в образе Dj’я. Сегодня он один из самых популярных Dj’ев страны, и участник многих светских мероприятий. Не забывает Руслан и о футболе. Часто его можно встретить на благотворительных матчах, матчах ветеранов. Так же у Нигматуллина есть личные школы вратарей в Москве и Казани. Часто появляется на телевидении в роли эксперта или комментатора.

Сборная СССР/СНГ/России. Часть 1.1. 1990-2000