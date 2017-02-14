Сборная СССР/СНГ/России. Часть 1.1. 1990-2000

Вратарская школа СССР и России всегда была одной из сильнейших в мире, не даром, единственный обладатель «Золотого мяча» в данном амплуа у представителя СССР – Льва Яшина. Талантливых и сильных исполнителей на позиции вратаря всегда хватало, порой их

Дмитрий Харин (1988-1998, 38 (27))

Вратарская судьба Дмитрия одно время его сильно баловала, а потом резко отвернулась от него. Но Харин никогда не жаловался на свою карьеру. В середине 80-х годов, никому незнакомый 16-летний паренек неожиданно появился в воротах московского «Торпедо». И начал играть так уверенно, что вытеснил из состава прекрасного кипера Валерия Сарычева. Дмитрий быстро доказал, что в скором времени он станет одним из лучших в стране, а может даже в Европе. Очень быстро он занял место и в воротах сборной, сперва юношеской, потом олимпийской, а потом основной. Он очень быстро собрал коллекцию всевозможных трофеев на родине. И даже взял три золота с различными возрастными возрастами национальной команды. Самое значимое достижение – победа на Олимпиаде-88, где Харин был основным вратарем. Хотя развить успех с главной сборной ему не удалось. В 23 года Дмитрий решается на переезд в Англию. Здесь его ждет очень интересная карьера в «Челси». И если бы не травма лодыжки, то вероятно, что в команде он задержался бы подольше. Но по большому счету в 30 лет его карьера была закончена. Он пытался перезапустить карьеру в Шотландии, но вновь травма и вновь потеря места в составе. Карьеру Харин завершил в 36 лет в низших дивизионах английского чемпионата. Сейчас он тренирует вратарей и живет недалеко от Лондона и очень доволен такой жизнью и своей карьерой.

Станислав Черчесов (1990-2002, 49 (38))

Еще один очень сильный вратарь, представитель южной школы вратарского мастерства. В неполные 18 лет очень быстро и уверенно занял место в «Спартаке» Орджоникидзе. Где сумел себя проявить, и получить приглашение в другой «Спартак» – московский. Долгое время он был дублером великого Дасаева, очень многому у него учился, но так же понимал, что ему необходима игровая практика. Поэтому он на год приглашался в «Локомотив» в аренду, где провел очень хороший сезон. По возвращении ему удалось выиграть спор за звание основного вратаря «Спартака», которое освободилось после отъезда Дасаева в Испанию. Уверенный, спокойный, харизматичный. Он очень быстро завоевал любовь болельщиков, и заставил всех забыть о Дасаеве. Ворота были в надежных руках. Его сильными сторонами были выбор позиции и отличная реакция, а из слабых можно выделить игру на выходах. Но этот компонент был слабым только из-за физических данных. После «Спартака» была зарубежная карьера, в которой очень мало чего примечательного. Новый виток карьеры и так сказать вторая «молодость» пришлись на конец девяностых – начало двухтысячных. Он неожиданно с никому неизвестным «Тиролем» на короткий срок стал лидером всего австрийского футбола. Его вновь стали вызывать в сборную и даже взяли в дальневосточное турне, на ЧМ-2002. Но это была уже больше дань уважения мастеру. Со сборной у него по большому счету тоже не сложилось. Основным на большом турнире он был только в на Евро-96, но, увы, тогда наша сборная попала в очень сильную группу и сотворить чудо не смогла. Сейчас он уже как тренер главной страны пытается выполнить очень сложную задачу. Пытается обновить состав и не облажаться на двух крупных турнирах среди сборных, которые пройдут очень скоро в России. Пожелаем ему удачи.

Виктор Чанов (1982-1990, 21 (8))

Недавно покинувший нас, Виктор Чанов, в 1990 году сыграл свой последний матч за сборную. Но, тем не менее, в нашей футбольной истории он занимает важное место. Его часто называют «вратарь номер два» из-за того, что рассвет и пик его карьеры совпал с аналогичным периодом Рината Дасаева. Именно по этому Виктор провел за сборную так мало матчей. А все крупные турниры Чанов наблюдал со стороны. Многие сходятся во мнении, что Виктор Чанов мало в чем уступал своему «главному сопернику», но тренеры сборной все равно предпочитали ставить «спартаковца». Чанов из уникальной семьи – его отец тоже был вратарем, а с братом Вячеславом он и вовсе одно время конкурировал за место в воротах сборной, а на ЧМ-82, они вдвоем «выглядывали» из-за спины Дасаева. Виктор по праву является символом киевского «Динамо» 80-х. Тогда клуб был на подъеме и своим громким победам обязан не только великолепному Олегу Блохину, который забивал голы, но и Чанову, который спасал «Динамо» от неминуемых голов. Он блестяще играл на ленточке ворот, всегда знал, где нужно оказаться в тот или другой момент. Вторая половина 80-х вообще «звездный час» Виктора, многие были уверены, что он не «второй», а «первый» вратарь страны. Но авторитет Дасаева был выше, и как поговаривают, его кандидатуру продавливали свыше. После окончания карьеры Чанов недолго оставался в футболе, очень скоро он «ударился» в бизнес, где очень неплохо преуспел. В последнее время здоровье стало подводить вратаря, он и с лестницы падал и просто терял сознание. По официальным данным смерть Виктора наступила в результате черепно-мозговой травмы. Он умер 8 февраля 2017 года.

Ринат Дасаев (1979-1990, 91 (71))

Легенда советского и российского футбола. Наследник Яшина. Именно так в двух словах можно описать Рината Дасаева. Он даже манерой игры чем-то напоминал великого мастера. Такой же пластичный, с чудесной реакцией, прекрасный лидер. Казалось, у этого вратаря нет слабых мест. Он начинал свой путь в низших дивизионах чемпионата СССР. В 18 лет он начал путь в большом футболе. В команде «Волгарь» всего за год он стал основным вратарем, а в скором времени его заметил московский «Спартак». Тогда москвичи играли в 1-ой лиге СССР. Но всего пару лет спустя они уже были чемпионами СССР, а Ринат Дасаев впервые получил вызов в сборную, в которой стал основным на ближайшее десятилетие. Нельзя сказать, что Дасаев был безоговорочным «первым номером», особенно учитывая конкуренцию и не впечатляющую игру Дасаева на крупных турнирах. Конкуренты были очень хороши – Виктор Чанов, Михаил Бирюков, Сергей Краковский, Дмитрий Харин, Александр Уваров, Алексей Прудников. И это далеко не полный список. Но каждый из них мог быть «первым». Но за Дасаева играло в первую очередь его имя. Ему боготворили тренеры сборной, сперва Бесков, потом и Малафеев с Лобановским. Потом он стал любимцем среди партийных руководителей, которые, как известно, имели вес и возможность давления на тренеров сборной. Поэтому даже на ЧМ-90, в одной из игр в воротах стоял Дасаев, а не Чанов, который тогда был явно сильнее в игровом плане. Но как бы то ни было, Дасаев сегодня – это имя нарицательное. Теперь ярких вратарей сравнивают с известным вратарем, называя «новым Дасаевым». Сам же Ринат тренирует молодых вратарей «Спартака».

Александр Уваров (1990-1991, 11 (8))

Еще один яркий представитель вратарской школы 80-х. На этот раз игрок московского «Динамо». И пусть самый яркий отрезок карьеры Александра пришелся на зарубежную часть. Но и в «Динамо» его вспоминают добрым словом. Хотя долгое время он не мог застолбить за собой место в основе. Постоянно ведя конкурентную борьбу, то с Алексеем Прудниковым, то позже с Дмитрием Хариным. Основным он был по сути 2-3 сезона, но успел показать свой высокий класс. Уваров обладал прекрасными физическими данными для вратаря. Он уверенно играл на выходе и при верховых передачах, обладал неплохой реакцией. Но ему не хватало харизмы и стабильности. В начале 90-х Уварова заметил и пригласил в Израиль Авраам Грант. Там-то и началась израильская сказка для Александра. Он провел 10 потрясающих лет в «Маккаби» Тель-Авив. Он сразу заручился поддержкой тренера и стал основным вратарем команды. А в сезоне 1995/1996 и вовсе был признан лучшим игроком чемпионата. А после завершения ХХ века он получил звание лучшего легионера в истории израильского футбола. Теперь он является гражданином Израиля и тренирует вратарей «Маккаби» и сборной. И многие уважают и ценят его вклад в развитие футбола Израиля. Со сборной России у него так просто не получилось. Неожиданно в 1990-1991 он стал основным в команде, ему пришлось заменить сильно сдавшего Дасаева, кредит к которому неожиданно закончился. Но почему-то после его отъезда в Израиль про Уварова как будто забыли. И он больше никогда не появлялся в рамке национальной команды.