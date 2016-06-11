Россия – Англия – Чего нам ждать? Статистика личных встреч

Блог «121» специально к матчу сборных России и Англии подготовил занимательную статистическую информацию касательную встреч России и Англии, начиная с 1958 года. Надеемся, что вам будет интересно.

Сборная Англии вышла на ЕВРО без особых проблем. Победив во всех 10 матчах и забив 31 гол при трёх пропущенных, сборная трёх львов вышла в финальную стадию с 1 места.

В 2007 году Россия не пустила англичан на Чемпионат Европы 2008 года. После того матча мы ещё сними ни разу не играли. Любопытный факт - Англия 14 раз принимала участие в ЕВРО и только 4 раза выходили из группы, не разу не попав финал. И только в 1996 году англичане взяли бронзу на домашнем первенстве.

Со сборной Англии наша команда встречалась 14 раз, ещё со времён СССР, а вот в современной истории России мы играли с англичанами 2 раза.

В четырёх матчах наша сборная победила, ещё в четырёх сыграла вничью, ну и, к сожалению, в 6 матчах проиграла. Разница голов 17-28 не в нашу пользу, но сегодня у нас есть шанс улучшить статистику.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

18.05.1958

СССР – Англия – 1:1

08.06.1958

Англия – СССР – 2:2

17.06.1958

Англия – СССР – 0:1

22.10.1958

Англия – СССР – 5:0

06.12.1967

Англия – СССР – 2:2

08.06.1968

Англия – СССР – 2:0

10.06.1973

СССР – Англия – 1:2

02.06.1984

Англия – СССР – 0:2

26.03.1986

СССР – Англия – 0:1

18.06.1988

Англия – СССР – 1:3

21.05.1991

Англия – СССР – 3:1

29.04.1992

СНГ – Англия – 2:2

12.09.2007

Англия – Россия – 3:0

17.10.2007

Россия – Англия – 2:1

Как мы видим, ни Варди, ни Кейн, скорее всего в стартовом составе не появятся. У нас же неожиданно в опорной зоне заявлены Головин и Нойштедтер.

12-й игрок сегодня просто обязан поддержать свою команду. Неотъемлемой частью сборной России являешься и ты.

Хотя англичане – фавориты, российская сборная приехала во Францию не для того, чтобы отбывать роль статиста. На первый матч, в котором соперником оказалась такая сильная команда, тренер наверняка сможет настроить ребят должным образом. И, какими бы грозными не были англичане, наши ребята дадут отпор, не проиграв. Какой результат будет сегодня, зависит от нашей сборной. Давайте поддержим её сегодня вечером в 22:00, ведь, не смотря ни на что, нужно верить в наших ребят. На ЕВРО-2008 от них тоже особого чуда не ожидали. Но мы смогли. Сможем ли сейчас – зависит не от одиннадцати или двадцати трёх игроков, а от 145 миллионов россиян. Желаем нашим ребятам удачи!