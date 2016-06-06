5 футболистов, которых забыл забрать бабайка

Топ-5 самых грубых футболистов мира с видео и фото

1. Пепе (Реал Мадрид)

Желтые карточки: 39

Красные карточки: 4

Ке́плер Лавера́н Ли́ма Ферре́йра (а именно так звучит его полное имя), начал свою карьеру в бразильском клубе «Коринтианс Алагоано», после чего перебрался в чемпионат Португалии, где его заметил королевский клуб. За ним закрепились прозвища: «Зверь», «Хам», «Сумасшедший», но сам он так не думает: «Меня называют убийцей? Ну это СМИ выставляют меня таким. Я просто стараюсь помогать своей команде обороняться. Не знаю, когда я выхожу на поле, люди меня хорошо встречают».

Интересный факт: Любимое хобби Пепе — охота.

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2. Серхио Рамос (Реал Мадрид)

Прозвища: «Волк», «Кентавр»

Желтые карточки:64

Красные карточки: 4

Не знаю, специально ли «Реал» выбирает себе таких опасных защитников, но эти защитники – одни из лучших в мире. По количеству матчей, проведённых за сборную, он занимает 3 место – 131. В «Реале» играет с 2005 года, после ухода из «Севильи». «Мой лозунг «проявляй уважение к тем, кто уважает тебя». Иногда я бываю безрассудным человеком, но тут важно уважение. Дисквалификация на 4 матча для меня сравнима с месяцем тюрьмы».

3. Марио Балотелли (Милан)

Супер Марио экстравагантный нападающий, который любит поднять ногу. Родился на Сицилии, но по происхождению – ганец. Вспыльчивый и любит поконфликтовать даже с одноклубниками: 3 декабря 2010 года на тренировке Манчестер Сити подрался с Жеромом Боатенгом, 30 апреля 2011 года сцепился со своим одноклубником Венсаном Компани, 15 декабря 2011 года Балотелли подрался с партнёром по команде Микой Ричардсом, но вскоре футболисты помирились, 3 января 2013 года на тренировке МС поссорился с главным тренером команды, Роберто Манчини. «Почему я бросил дротик в игрока молодёжного состава? Мне было скучно».

4. Хавьер Маскерано (Барселона)

Маскерано начал свою карьеру в «Ривер Плэйте» в сезоне 2003/2004. Выступая на молодёжном чемпионате мира 2003 года, он привлёк внимание своей игрой. Очень неуступчивый защитник, который провёл за «Барселону» уже 171 матч, выступая за неё с 2010 года. В команде также имеет прозвище «Маленький вождь». «Хавьер невероятно читает игру. Он делает это так, как никто другой» (Хосеп Гвардиола).

5. Найджел Де Йонг (Лос-Анджелес Гэлэкси)

Прозвища: «Бультерьер», «Газонокосилка», «Убийца ног»

Желтые карточки: 39

Красные карточки: 0

Тридцатиоднолетний футболист, родившийся в Амстердаме, в 2016 году перебрался из «Милана» в МЛС. Очень цепок в центре поля. Стал известен как хулиган, благодаря жёсткому фолу на Хаби Алонсо. «Я вообще тогда не видел Хаби Алонсо, потому что был сосредоточен только на мяче. Оглядываясь назад, я понимаю, что это был не очень хороший поступок. Конечно, судья должен был показывать мне красную карточку за этот фол. Это очевидно. После этого инцидента у меня появились подозрения, что некоторые хотят отомстить мне. Я был публичным врагом номер один. Если честно, люди видели во мне преступника. Это неприятное чувство».