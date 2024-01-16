Драман Салу - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Драман
|Фамилия
|Салу
|Команда
|Урарту
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уагадугу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 мая 1998 (26 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Драман
|Фамилия
|Салу
|Команда
|Урарту
|Состав
|Основной
|Родной город
|Уагадугу
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 мая 1998 (26 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Буркина-Фасо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.01.2024
|Был в запасе
|Мали
|2:1
|Буркина-Фасо
|23.01.2024
|Был в запасе
|Ангола
|2:0
|Буркина-Фасо
|20.01.2024
|84' -90'
|Алжир
|2:2
|Буркина-Фасо
|16.01.2024
|Был в запасе
|Буркина-Фасо
|1:0
|Мавритания