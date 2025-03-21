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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Африка
Буркина-Фасо - Джибути
Буркина-Фасо - Джибути: обзор матча 21 марта 2025
Буркина-Фасо
21.03.2025, пятница, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа A, 5 тур
4 : 1
Завершен
Джибути
12'
J. Tiendrebeogo
33'
Б. Траоре
47'
М. Зуграна
67'
Л. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буркина-Фасо - Джибути
81'
Замена
A. Youssouf Omar
️️️️
D. Mahamoud Elabeh
Замена
М. Конате
️️️️
Л. Траоре
78'
Замена
Д. Салу
️️️️
J. Tiendrebeogo
78'
Замена
Х. Банде
️️️️
Б. Траоре
78'
Замена
Н. Джига
️️️️
И. Дайо
78'
ГОЛ! 4:0!
Л. Траоре
Пас отдал
Д. Уаттара
67'
51'
Желтая карточка
M. Osman
ГОЛ! 3:0!
М. Зуграна
Пас отдал
J. Tiendrebeogo
47'
Желтая карточка
Б. Траоре
38'
ГОЛ! 2:0!
Б. Траоре
Пас отдал
Л. Траоре
33'
ГОЛ! 1:0!
J. Tiendrebeogo
12'
Желтая карточка
И. Дайо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буркина-Фасо
16
Эрве Коффи
ВР
4
Адамо Нагало
ЦЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
25
Стив Яго
ЦЗ
6
Мохамед Зуграна
ЦЗ
17
Исса Каборе
ПЗ
24
Сайду Симпоре
ОП
6
Josué Tiendrebeogo
ЦП
10
Бертран Траоре
ПВ
7
Данго Уаттара
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Юбер Велю
Джибути
22
Sulait Luyima
ВР
15
Закария Хавсави
ЛЗ
4
Moussa Araita Hamadou
ЦЗ
6
Moustapha Osman
ЦЗ
20
Yonis Kireh
ЦЗ
23
Ibrahim Idriss Mohamed
ЦЗ
13
Doualeh Mahamoud Elabeh
ЦП
5
Abdi Idleh Hamza
ЦП
17
Samuel Akinbinu
ЦП
3
Gabriel Dadzie
ЦФ
17
Mouad Mahamed
ЦФ
Главный тренер
Стефан Надо
Буркина-Фасо
23
Килиан Никиема
ВР
1
Фарид Уедраого
ВР
17
Mohamed Ali Yabré
ЦЗ
5
Нассер Джига
ЦЗ
19
Хассан Банде
ЛВ
21
Драман Салу
ОП
18
Исмаила Уедраого
ОП
22
Блати Туре
ЦП
15
Memel Raouf Dao
ЦП
8
Седрик Бадоло
АП
13
Мохамед Конате
ЦФ
Джибути
1
Omar Mohamed Mahamoud
ВР
22
Said Youssouf
ВР
16
Yabe Siad
ЦЗ
18
Ali Youssouf Farada
ЦЗ
2
Aboubaker Abdi
ЦЗ
7
Maarouf Abass
ЦП
14
Sadik Aden
ЦП
8
Ahemdini Gohar
ЦП
21
Ahmed Youssouf Omar
ЦФ
11
Mahdi Houssein Mahabeh
ЦФ
11
Moussa Wais
ЦФ
3-3-1-2-1
16
Коффи
14
Дайо
25
Яго
6
Зуграна
4
Нагало
24
Симпоре
17
Каборе
6
10
Траоре
7
Уаттара
2
Траоре
3-2-3-2
22
6
20
23
4
15
Хавсави
13
5
17
17
3
14
Дайо
5
Джига
5
Джига
14
Дайо
6
21
Салу
21
Салу
6
10
Траоре
19
Банде
19
Банде
10
Траоре
2
Траоре
13
Конате
13
Конате
2
Траоре
13
21
21
13
Остались в запасе
Буркина-Фасо
Джибути
23
Килиан Никиема
ВР
1
Фарид Уедраого
ВР
17
Mohamed Ali Yabré
ЦЗ
18
Исмаила Уедраого
ОП
22
Блати Туре
ЦП
15
Memel Raouf Dao
ЦП
8
Седрик Бадоло
АП
Главный тренер
Юбер Велю
1
Omar Mohamed Mahamoud
ВР
22
Said Youssouf
ВР
16
Yabe Siad
ЦЗ
18
Ali Youssouf Farada
ЦЗ
2
Aboubaker Abdi
ЦЗ
7
Maarouf Abass
ЦП
14
Sadik Aden
ЦП
8
Ahemdini Gohar
ЦП
11
Mahdi Houssein Mahabeh
ЦФ
11
Moussa Wais
ЦФ
Главный тренер
Стефан Надо
Остались в запасе
23
Килиан Никиема
ВР
1
Фарид Уедраого
ВР
17
Mohamed Ali Yabré
ЦЗ
18
Исмаила Уедраого
ОП
22
Блати Туре
ЦП
15
Memel Raouf Dao
ЦП
8
Седрик Бадоло
АП
Остались в запасе
1
Omar Mohamed Mahamoud
ВР
22
Said Youssouf
ВР
16
Yabe Siad
ЦЗ
18
Ali Youssouf Farada
ЦЗ
2
Aboubaker Abdi
ЦЗ
7
Maarouf Abass
ЦП
14
Sadik Aden
ЦП
8
Ahemdini Gohar
ЦП
11
Mahdi Houssein Mahabeh
ЦФ
11
Moussa Wais
ЦФ
Главный тренер
Юбер Велю
Главный тренер
Стефан Надо
Статистика матча Буркина-Фасо - Джибути
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Беларусь
2 : 2
09.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
05.06.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
1 : 1
31.03.2026
Гвинея-Бисау
Товарищеские матчи. Сборные
Буркина-Фасо
5 : 0
28.03.2026
Гвинея-Бисау
Джибути
Товарищеские матчи. Сборные
Шри-Ланка
0 : 0
03.10.2026
Джибути
Товарищеские матчи. Сборные
Маврикий
0 : 0
30.09.2026
Джибути
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Джибути
1 : 2
12.10.2025
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Джибути
0 : 3
08.10.2025
Египет
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Гвинея-Бисау
2 : 0
08.09.2025
Джибути
Информация о матче
Стадион:
Stade El Abdi, El Jadida
Посещаемость:
244
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