Руслан Сайфулин - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Ринатович
|Фамилия
|Сайфулин
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 апреля 2002 (22 года)
|Рост
|164
|Имя
|Руслан
|Отчество
|Ринатович
|Фамилия
|Сайфулин
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 апреля 2002 (22 года)
|Рост
|164
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.06.2024
|Был в запасе
|Спартак К (Кострома)
|0:1
|Химик (Дзержинск)
|02.06.2024
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|1:3
|Авангард (Курск)
|29.05.2024
|Был в запасе
|Торпедо Миасс (Миасс)
|2:0
|Химик (Дзержинск)
|25.05.2024
|Был в запасе
|Иртыш (Омск)
|1:1
|Химик (Дзержинск)
|19.05.2024
|81' -90'
|Калуга (Калуга)
|3:0
|Химик (Дзержинск)
|15.05.2024
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|2:3
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|04.05.2024
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|1:0
|Торпедо Миасс (Миасс)
|13.04.2024
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|1:1
|Иртыш (Омск)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|1:1
|Калуга (Калуга)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|0:0
|Текстильщик (Иваново)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|1:0
|Волга (Ульяновск)