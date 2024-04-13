Никита Лысенко - статистика
#8 | Защитник
|Имя
|Никита
|Отчество
|Станиславович
|Фамилия
|Лысенко
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 мая 2001 (23 года)
|Рост
|178
|Имя
|Никита
|Отчество
|Станиславович
|Фамилия
|Лысенко
|Команда
|Химик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 мая 2001 (23 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Химик
|7
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.06.2024
|1' -60'
|Спартак К (Кострома)
|0:1
|Химик (Дзержинск)
|44'
|02.06.2024
|70' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:3
|Авангард (Курск)
|19.05.2024
|1' -90'
|Калуга (Калуга)
|3:0
|Химик (Дзержинск)
|84'
|15.05.2024
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|2:3
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|11.05.2024
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:0
|Химик (Дзержинск)
|04.05.2024
|71' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:0
|Торпедо Миасс (Миасс)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Динамо Бр (Брянск)
|4:4
|Химик (Дзержинск)
|24.04.2024
|80' -90'
|Волга (Ульяновск)
|0:1
|Химик (Дзержинск)
|20.04.2024
|1' -78'
|Авангард (Курск)
|1:0
|Химик (Дзержинск)
|13.04.2024
|1' -90'
|Химик (Дзержинск)
|1:1
|Иртыш (Омск)
|84'
|07.04.2024
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|1:1
|Калуга (Калуга)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|0:0
|Текстильщик (Иваново)
|18.03.2024
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|3:1
|Динамо Бр (Брянск)
|09.03.2024
|Был в запасе
|Химик (Дзержинск)
|1:0
|Волга (Ульяновск)