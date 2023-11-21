Хелио - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Хелио
|Фамилия
|Гонсалвес
|Команда
|Китчи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 1986 (38 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Хелио
|Фамилия
|Гонсалвес
|Команда
|Китчи
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 января 1986 (38 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гонконг
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.06.2024
|1' -90'
|Туркменистан
|0:0
|Гонконг
|06.06.2024
|1' -90'
|Гонконг
|0:4
|Иран
|21.03.2024
|1' -90'
|Гонконг
|0:2
|Узбекистан
|21.11.2023
|81' -90'
|Гонконг
|2:2
|Туркменистан