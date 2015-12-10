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Карлуш Мартинш
Статистика
Карлуш Мартинш - статистика
Завершил карьеру
29 апреля 1982 (44), Оливейра-ду-Ошпитал
#22 | Полузащитник
174 см | 69 кг
Португалия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2015/2016
Португалия. Примейра 2015/2016
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Лига Европы 2009/2010
Чемпионат Португалии 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Белененсеш
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Фиорентина
1 : 0
10.12.2015
Белененсеш
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Белененсеш
0 : 0
26.11.2015
Лех
67' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Белененсеш
0 : 4
01.10.2015
Фиорентина
1' - 78'
Лига Европы, 1 тур
Лех
0 : 0
17.09.2015
Белененсеш
1' - 89'
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