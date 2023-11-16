Даия Маекава - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Даия
|Фамилия
|Маекава
|Команда
|Виссел Кобе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 сентября 1994 (29 лет)
|Рост
|191
|Имя
|Даия
|Фамилия
|Маекава
|Команда
|Виссел Кобе
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 сентября 1994 (29 лет)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 90'
|Виссел Кобе
|2:2
|Гамба Осака
|Япония. Джей-лига, 27 тур
|11.08.2024
|1' - 90'
|Йокогама Маринос
|1:2
|Виссел Кобе
|Япония. Джей-лига, 26 тур
|07.08.2024
|1' - 90'
|Кавасаки Фронтале
|3:0
|Виссел Кобе
|Япония. Джей-лига, 25 тур
|20.07.2024
|1' - 90'
|Виссел Кобе
|2:3
|Нагоя Грампус
|Япония. Джей-лига, 24 тур
|90'