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Команды
Рубин
Максим Игнатьев
Новости
€ 600 тыс
Максим Игнатьев - новости
Рубин
30 января 2000 (26)
#18 | Защитник
183 см
Россия
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«Рубин» приобрел защитника, поигравшего за «Красаву»
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