Тианий Гао - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Тианий
|Фамилия
|Гао
|Команда
|Шанхай Шэньхуа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Далянь
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июля 1998 (26 лет)
|Рост
|185
|Имя
|Тианий
|Фамилия
|Гао
|Команда
|Шанхай Шэньхуа
|Состав
|Основной
|Родной город
|Далянь
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июля 1998 (26 лет)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 52'
|Шанхай Шэньхуа
|3:1
|Шанхай Порт
|Китай. Суперлига, 23 тур
|49'
|10.08.2024
|1' - 67'
|Шанхай Шэньхуа
|5:1
|Наньтун Чжиюнь
|Китай. Суперлига, 22 тур
|45'
|04.08.2024
|1' - 65'
|Бейджин Гуоань
|2:1
|Шанхай Шэньхуа
|Китай. Суперлига, 21 тур
|29.07.2024
|1' - 71'
|Ухань Три Таунс
|0:2
|Шанхай Шэньхуа
|Китай. Суперлига, 20 тур
|22.07.2024
|1' - 87'
|Цанчжоу Майти Лайонс
|0:5
|Шанхай Шэньхуа
|Китай. Суперлига, 24 тур
|6' 63'