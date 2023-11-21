Амро Женьят - статистика
#6 | Нападающий
|Имя
|Амро
|Фамилия
|Женьят
|Команда
|Аль-Вахда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хомс
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 1993 (31 год)
|Рост
|176
|Имя
|Амро
|Фамилия
|Женьят
|Команда
|Аль-Вахда
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хомс
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 января 1993 (31 год)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.01.2024
|Был в запасе
|Сирия
|0:1
|Австралия
|Кубок Азии, 2 тур
|13.01.2024
|Был в запасе
|Узбекистан
|0:0
|Сирия
|Кубок Азии, 1 тур