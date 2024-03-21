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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Мьянма - Сирия
Мьянма - Сирия: обзор матча 21 марта 2024
Мьянма
21.03.2024, четверг, 14:30
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа B, 3 тур
1 : 1
Завершен
Сирия
35'
K. Soe Moe
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мьянма - Сирия
Желтая карточка
Y. Naing Oo
90'
89'
Замена
Э. Абрахам
️️️️
Э. Хам
Замена
️️️️
M. Maung Lwin
85'
Замена
K. Htet Paing
️️️️
H. Phyo Win
79'
Замена
O. Naing
️️️️
A. Thu
78'
77'
Замена
N. Shamoun
️️️️
И. Хесар
Замена
Y. Naing Oo
️️️️
W. Lin Aung
66'
Желтая карточка
W. Lin Aung
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
K. Soe Moe
Пас отдал
M. Maung Lwin
35'
27'
Желтая карточка
А. Рахман Вайсс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мьянма
1
Kyaw Zin Phyo
ВР
2
Hein Phyo Win
ЦЗ
4
Kyaw Soe Moe
ЦЗ
8
Wai Lin Aung
ЦЗ
6
Kyaw Min Oo
ЦП
3
Thet Hein Soe
ЦП
7
Lwin Moe Aung
ЦП
13
Nay Moe Naing
ЦП
13
Khun Kyaw Zin Hein
ЦФ
11
Maung Maung Lwin
ЦФ
9
Aung Thu
ЦФ
Главный тренер
Мьо Хлаинг Вин
Сирия
22
Ахмад Маданье
ВР
3
Моаяд Аджан
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
13
Таер Крума
ЦЗ
98
Абдул Рахман Вайсс
ПЗ
8
Жалиль Элиас
ОП
4
Эсекьель Хам
ОП
11
Аммар Рамадан
АП
21
Ибрахим Хесар
АП
11
Махмуд Аль-Асвад
ЦФ
20
Mardik Mardikian
ЦФ
Главный тренер
Эктор Купер
Мьянма
1
Sann Sat Naing
ВР
3
Chan Nyein Kyaw
ВР
1
Pyaye Phyo Aung
ВР
12
David Htan
ЦЗ
20
Kaung Htet Paing
ЦЗ
17
Thiha Htet Aung
ЦЗ
3
Nyein Chan Aung
ЦП
11
Oakkar Naing
ЦП
21
Yan Naing Oo
ЦП
22
Zaw Win Thein
ЦП
16
Aung Kaung Mann
ЦФ
19
Hein Htet Aung
ЦФ
Сирия
1
Ибрахим Алма
ВР
19
Муаяд Аль-Хули
ЦЗ
5
Омар Аль-Мидани
ЦЗ
6
Амро Женьят
ЛВ
17
Фахд Юссеф
ЛВ
16
Эльмар Абрахам
ЦП
16
Daleho Irandust
ЦП
18
Noah Shamoun
ЦП
1
Elia Hadaya
ЦФ
7
Антонио Якуб
ЦФ
21
Алаа Аль-Дали
ЦФ
3-4-3
1
2
4
8
6
7
13
3
9
11
13
4-2-2-2
22
Маданье
98
Вайсс
4
Усу
13
Крума
3
Аджан
8
Элиас
4
Хам
11
Рамадан
21
Хесар
20
11
Аль-Асвад
2
20
20
2
9
11
11
9
8
21
21
8
4
Хам
16
Абрахам
16
Абрахам
4
Хам
21
Хесар
18
18
21
Хесар
Остались в запасе
Мьянма
Сирия
1
Sann Sat Naing
ВР
3
Chan Nyein Kyaw
ВР
1
Pyaye Phyo Aung
ВР
12
David Htan
ЦЗ
17
Thiha Htet Aung
ЦЗ
3
Nyein Chan Aung
ЦП
22
Zaw Win Thein
ЦП
16
Aung Kaung Mann
ЦФ
19
Hein Htet Aung
ЦФ
Главный тренер
Мьо Хлаинг Вин
1
Ибрахим Алма
ВР
19
Муаяд Аль-Хули
ЦЗ
5
Омар Аль-Мидани
ЦЗ
16
Daleho Irandust
ЦП
6
Амро Женьят
ЛВ
17
Фахд Юссеф
ЛВ
1
Elia Hadaya
ЦФ
7
Антонио Якуб
ЦФ
21
Алаа Аль-Дали
ЦФ
Главный тренер
Эктор Купер
Остались в запасе
1
Sann Sat Naing
ВР
3
Chan Nyein Kyaw
ВР
1
Pyaye Phyo Aung
ВР
12
David Htan
ЦЗ
17
Thiha Htet Aung
ЦЗ
3
Nyein Chan Aung
ЦП
22
Zaw Win Thein
ЦП
16
Aung Kaung Mann
ЦФ
19
Hein Htet Aung
ЦФ
Остались в запасе
1
Ибрахим Алма
ВР
19
Муаяд Аль-Хули
ЦЗ
5
Омар Аль-Мидани
ЦЗ
16
Daleho Irandust
ЦП
6
Амро Женьят
ЛВ
17
Фахд Юссеф
ЛВ
1
Elia Hadaya
ЦФ
7
Антонио Якуб
ЦФ
21
Алаа Аль-Дали
ЦФ
Главный тренер
Мьо Хлаинг Вин
Главный тренер
Эктор Купер
Статистика матча Мьянма - Сирия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
0
Матчи команд
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
4 : 0
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
09.06.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Мьянма
6 : 1
06.06.2026
Гуам
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Пакистан
1 : 2
31.03.2026
Мьянма
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Афганистан
1 : 2
26.03.2026
Мьянма
Сирия
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Китай
- : -
23.12.2027
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
4 : 2
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
3 : 0
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
Сирия
Информация о матче
Посещаемость:
1028
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