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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Сирия - Япония
Сирия - Япония: обзор матча 21 ноября 2023
Сирия
21.11.2023, вторник, 17:45
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа B, 2 тур
0 : 5
Завершен
Япония
32'
Т. Кубо
37'
А. Уэда
40'
А. Уэда
47'
Ю. Сугавара
82'
М. Хосоя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сирия - Япония
Замена
К. Хмейша
️️️️
М. Анез
86'
83'
Замена
А. Танака
️️️️
В. Эндо
82'
ГОЛ! 0:5!
М. Хосоя
Пас отдал
Д. Ито
76'
Замена
Р. Доан
️️️️
Т. Кубо
76'
Замена
К. Мачида
️️️️
Т. Томиясу
66'
Замена
М. Хосоя
️️️️
А. Уэда
66'
Замена
Т. Минамино
️️️️
Т. Асано
47'
ГОЛ! 0:4!
Ю. Сугавара
Пас отдал
Т. Кубо
Замена
M. Mardikian
️️️️
О. Аль-Сома
46'
40'
ГОЛ! 0:3!
А. Уэда
Пас отдал
Д. Ито
37'
ГОЛ! 0:2!
А. Уэда
Пас отдал
Д. Ито
32'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кубо
Пас отдал
Д. Ито
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сирия
1
Ибрахим Алма
ВР
6
Амро Женьят
ЦЗ
5
Омар Аль-Мидани
ЦЗ
98
Абдул Рахман Вайсс
ПЗ
13
Таер Крума
ЦП
4
Эсекьель Хам
ЦП
18
Мохаммад Анез
ЦП
21
Ибрахим Хесар
ЦП
14
Мохаммед Осман
ЦП
17
Фахд Юссеф
ЦП
9
Омар Аль-Сома
ЦФ
Главный тренер
Эктор Купер
Япония
1
Зион Сузуки
ВР
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Шого Танигучи
ЦЗ
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
15
Такехиро Томиясу
ПЗ
6
Ватару Эндо
(К)
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
14
Дзюня Ито
ПВ
20
Такефуса Кубо
ПВ
18
Такума Асано
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Сирия
22
Ахмад Маданье
ВР
23
Таха Моса
ВР
19
Муаяд Аль-Хули
ЦЗ
6
Халед Курдогли
ЦЗ
0
Saad Ahmad
ЦП
11
Аммар Рамадан
ЦП
8
Камель Хмейша
ЦП
7
Махмуд Аль-Мавас
ПВ
7
Омар Хрибин
ЦФ
8
Мохаммад Аль-Аллак
ЦФ
0
Yaseen Samia
ЦФ
20
Mardik Mardikian
ЦФ
Япония
1
Даия Маекава
ВР
12
Кейсуке Осако
ВР
5
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
16
Юта Накаяма
ЦЗ
16
Коки Мачида
ЦЗ
8
Такуми Минамино
ЛВ
7
Юки Сома
ЛВ
16
Сейя Майкума
ЦП
17
Ао Танака
ЦП
24
Кайсу Сано
ЦП
10
Рицу Доан
ПВ
24
Мао Хосоя
ЦФ
3-5-1-1
1
Алма
6
Женьят
5
Аль-Мидани
98
Вайсс
18
Анез
21
Хесар
14
Осман
17
Юссеф
4
Хам
13
Крума
9
Аль-Сома
4-2-3-1
1
Сузуки
15
Томиясу
3
Танигучи
2
Сугавара
21
Ито
6
Эндо
5
Морита
18
Асано
20
Кубо
14
Ито
18
Уэда
18
Анез
8
Хмейша
8
Хмейша
18
Анез
9
Аль-Сома
20
20
9
Аль-Сома
15
Томиясу
16
Мачида
16
Мачида
15
Томиясу
6
Эндо
17
Танака
17
Танака
6
Эндо
18
Асано
8
Минамино
8
Минамино
18
Асано
20
Кубо
10
Доан
10
Доан
20
Кубо
18
Уэда
24
Хосоя
24
Хосоя
18
Уэда
Остались в запасе
Сирия
Япония
7
Махмуд Аль-Мавас
ПВ
7
Омар Хрибин
ЦФ
22
Ахмад Маданье
ВР
23
Таха Моса
ВР
19
Муаяд Аль-Хули
ЦЗ
6
Халед Курдогли
ЦЗ
0
Saad Ahmad
ЦП
11
Аммар Рамадан
ЦП
8
Мохаммад Аль-Аллак
ЦФ
0
Yaseen Samia
ЦФ
Главный тренер
Эктор Купер
1
Даия Маекава
ВР
12
Кейсуке Осако
ВР
5
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
16
Юта Накаяма
ЦЗ
16
Сейя Майкума
ЦП
24
Кайсу Сано
ЦП
7
Юки Сома
ЛВ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Остались в запасе
7
Махмуд Аль-Мавас
ПВ
7
Омар Хрибин
ЦФ
22
Ахмад Маданье
ВР
23
Таха Моса
ВР
19
Муаяд Аль-Хули
ЦЗ
6
Халед Курдогли
ЦЗ
0
Saad Ahmad
ЦП
11
Аммар Рамадан
ЦП
8
Мохаммад Аль-Аллак
ЦФ
0
Yaseen Samia
ЦФ
Остались в запасе
1
Даия Маекава
ВР
12
Кейсуке Осако
ВР
5
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
16
Юта Накаяма
ЦЗ
16
Сейя Майкума
ЦП
24
Кайсу Сано
ЦП
7
Юки Сома
ЛВ
Главный тренер
Эктор Купер
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Статистика матча Сирия - Япония
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сирия
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Китай
- : -
23.12.2027
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
4 : 2
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
3 : 0
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
Сирия
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Информация о матче
Посещаемость:
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