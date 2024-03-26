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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Сирия - Мьянма
Сирия - Мьянма: обзор матча 26 марта 2024
Сирия
26.03.2024, вторник, 22:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа B, 4 тур
4 : 0
Завершен
Мьянма
30'
О. Хрибин
47'
И. Хесар
54'
О. Хрибин
63'
О. Хрибин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сирия - Мьянма
Замена
А. Якуб
️️️️
И. Хесар
84'
83'
Желтая карточка
L. Moe Aung
82'
Желтая карточка
O. Naing
Замена
Э. Абрахам
️️️️
Э. Хам
74'
68'
Замена
C. Nyein Kyaw
️️️️
M. Maung Lwin
ГОЛ с пенальти! 4:0!
О. Хрибин
63'
Замена
N. Shamoun
️️️️
D. Irandust
63'
Пенальти не реализован!
О. Хрибин
60'
ГОЛ! 3:0!
О. Хрибин
54'
ГОЛ! 2:0!
И. Хесар
Пас отдал
А. Рахман Вайсс
47'
46'
Замена
A. Kaung Mann
️️️️
D. Htan
45'
+3
Вторая желтая
H. Phyo Win
34'
Желтая карточка
H. Phyo Win
ГОЛ! 1:0!
О. Хрибин
Пас отдал
D. Irandust
30'
17'
Желтая карточка
M. Maung Lwin
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сирия
22
Ахмад Маданье
ВР
3
Моаяд Аджан
ЛЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
13
Таер Крума
ЦЗ
98
Абдул Рахман Вайсс
ПЗ
4
Эсекьель Хам
ОП
8
Жалиль Элиас
ОП
16
Daleho Irandust
ЦП
21
Ибрахим Хесар
АП
11
Махмуд Аль-Асвад
ЦФ
7
Омар Хрибин
ЦФ
Главный тренер
Эктор Купер
Мьянма
1
Kyaw Zin Phyo
ВР
20
Kaung Htet Paing
ЦЗ
15
Zwe Khant Min
ЦЗ
12
David Htan
ЦЗ
3
Hein Zeyar Lin
ЦЗ
2
Hein Phyo Win
ЦЗ
3
Thet Hein Soe
ЦП
7
Lwin Moe Aung
ЦП
22
Zaw Win Thein
ЦП
11
Oakkar Naing
ЦП
11
Maung Maung Lwin
ЦФ
Главный тренер
Мьо Хлаинг Вин
Сирия
23
Таха Моса
ВР
1
Ибрахим Алма
ВР
19
Муаяд Аль-Хули
ЦЗ
5
Омар Аль-Мидани
ЦЗ
6
Амро Женьят
ЛВ
17
Фахд Юссеф
ЛВ
16
Эльмар Абрахам
ЦП
18
Noah Shamoun
ЦП
11
Аммар Рамадан
АП
21
Алаа Аль-Дали
ЦФ
7
Антонио Якуб
ЦФ
Мьянма
3
Chan Nyein Kyaw
ВР
1
Pyaye Phyo Aung
ВР
21
Yan Naing Oo
ЦП
13
Nay Moe Naing
ЦП
19
Hein Htet Aung
ЦФ
13
Khun Kyaw Zin Hein
ЦФ
16
Aung Kaung Mann
ЦФ
4-2-1-1-2
22
Маданье
3
Аджан
4
Усу
13
Крума
98
Вайсс
4
Хам
8
Элиас
16
21
Хесар
7
Хрибин
11
Аль-Асвад
3-2-4-1
1
12
3
2
20
15
7
22
11
3
11
4
Хам
16
Абрахам
16
Абрахам
4
Хам
16
18
18
16
21
Хесар
7
Якуб
7
Якуб
21
Хесар
11
3
3
11
12
16
16
12
Остались в запасе
Сирия
Мьянма
23
Таха Моса
ВР
1
Ибрахим Алма
ВР
19
Муаяд Аль-Хули
ЦЗ
5
Омар Аль-Мидани
ЦЗ
11
Аммар Рамадан
АП
6
Амро Женьят
ЛВ
17
Фахд Юссеф
ЛВ
21
Алаа Аль-Дали
ЦФ
Главный тренер
Эктор Купер
1
Pyaye Phyo Aung
ВР
21
Yan Naing Oo
ЦП
13
Nay Moe Naing
ЦП
19
Hein Htet Aung
ЦФ
13
Khun Kyaw Zin Hein
ЦФ
Главный тренер
Мьо Хлаинг Вин
Остались в запасе
23
Таха Моса
ВР
1
Ибрахим Алма
ВР
19
Муаяд Аль-Хули
ЦЗ
5
Омар Аль-Мидани
ЦЗ
11
Аммар Рамадан
АП
6
Амро Женьят
ЛВ
17
Фахд Юссеф
ЛВ
21
Алаа Аль-Дали
ЦФ
Остались в запасе
1
Pyaye Phyo Aung
ВР
21
Yan Naing Oo
ЦП
13
Nay Moe Naing
ЦП
19
Hein Htet Aung
ЦФ
13
Khun Kyaw Zin Hein
ЦФ
Главный тренер
Эктор Купер
Главный тренер
Мьо Хлаинг Вин
Статистика матча Сирия - Мьянма
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Сирия
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Китай
- : -
23.12.2027
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
4 : 2
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
3 : 0
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
Сирия
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
4 : 0
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
09.06.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Мьянма
6 : 1
06.06.2026
Гуам
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Пакистан
1 : 2
31.03.2026
Мьянма
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Афганистан
1 : 2
26.03.2026
Мьянма
Информация о матче
Главный судья:
Pranjal Banerji, India
Посещаемость:
3252
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