Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Япония - Сирия
Япония - Сирия: обзор матча 11 июня 2024
Япония
11.06.2024, вторник, 13:14
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа B, 6 тур
5 : 0
Завершен
Сирия
13'
А. Уэда
19'
Р. Доан
21'
Т. Крума (АГ)
73'
Ю. Сома (П)
85'
Т. Минамино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Япония - Сирия
88'
Замена
М. Анез
️️️️
Э. Хам
ГОЛ! 5:0!
Т. Минамино
Пас отдал
Х. Ито
85'
Желтая карточка
Д. Камада
79'
78'
Желтая карточка
Э. Хам
Замена
К. Тани
️️️️
К. Осако
76'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Ю. Сома
73'
Замена
Т. Кавамура
️️️️
А. Танака
73'
72'
Желтая карточка
А. Рахман Вайсс
Замена
Д. Камада
️️️️
В. Эндо
62'
Замена
Ю. Сома
️️️️
Т. Кубо
62'
Замена
Х. Ито
️️️️
К. Накамура
46'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Т. Крума
21'
ГОЛ! 2:0!
Р. Доан
Пас отдал
Т. Кубо
19'
ГОЛ! 1:0!
А. Уэда
Пас отдал
К. Накамура
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Япония
12
Кейсуке Осако
ВР
4
Ко Итакура
ЦЗ
16
Коки Мачида
ЦЗ
15
Такехиро Томиясу
ПЗ
13
Кеито Накамура
ЛВ
8
Такуми Минамино
ЛВ
6
Ватару Эндо
(К)
ОП
17
Ао Танака
ЦП
20
Такефуса Кубо
ПВ
10
Рицу Доан
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Сирия
3
Моаяд Аджан
ЛЗ
15
Эмилиано Амор
ЦЗ
13
Таер Крума
ЦЗ
98
Абдул Рахман Вайсс
ПЗ
8
Жалиль Элиас
ОП
4
Эсекьель Хам
ОП
16
Эльмар Абрахам
ЦП
21
Ибрахим Хесар
АП
9
Омар Аль-Сома
ЦФ
Главный тренер
Эктор Купер
Япония
1
Даия Маекава
ВР
23
Косеи Тани
ВР
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
3
Шого Танигучи
ЦЗ
16
Даики Хасиока
ПЗ
7
Юки Сома
ЛВ
5
Хидемаса Морита
ОП
19
Рео Хатате
ЦП
0
Такуму Кавамура
ЦП
15
Даичи Камада
АП
19
Коки Огава
ЦФ
Сирия
22
Ахмад Маданье
ВР
6
Халед Курдогли
ЛЗ
5
Омар Аль-Мидани
ЦЗ
19
Муаяд Аль-Хули
ЦЗ
6
Амро Женьят
ЛВ
17
Фахд Юссеф
ЛВ
18
Мохаммад Анез
ЦП
11
Аммар Рамадан
АП
8
Мохаммад Аль-Аллак
ПВ
21
Алаа Аль-Дали
ЦФ
7
Антонио Якуб
ЦФ
1
Elia Hadaya
ЦФ
3-1-1-3-2
12
Осако
4
Итакура
16
Мачида
15
Томиясу
6
Эндо
17
Танака
8
Минамино
13
Накамура
10
Доан
18
Уэда
20
Кубо
4-2-1-1-1
98
Вайсс
15
Амор
13
Крума
3
Аджан
8
Элиас
4
Хам
16
Абрахам
21
Хесар
9
Аль-Сома
12
Осако
23
Тани
23
Тани
12
Осако
13
Накамура
21
Ито
21
Ито
13
Накамура
17
Танака
0
Кавамура
0
Кавамура
17
Танака
6
Эндо
15
Камада
15
Камада
6
Эндо
20
Кубо
7
Сома
7
Сома
20
Кубо
4
Хам
18
Анез
18
Анез
4
Хам
Остались в запасе
Япония
Сирия
1
Даия Маекава
ВР
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
3
Шого Танигучи
ЦЗ
16
Даики Хасиока
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
19
Рео Хатате
ЦП
19
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
22
Ахмад Маданье
ВР
6
Халед Курдогли
ЛЗ
5
Омар Аль-Мидани
ЦЗ
19
Муаяд Аль-Хули
ЦЗ
11
Аммар Рамадан
АП
6
Амро Женьят
ЛВ
17
Фахд Юссеф
ЛВ
8
Мохаммад Аль-Аллак
ПВ
21
Алаа Аль-Дали
ЦФ
7
Антонио Якуб
ЦФ
1
Elia Hadaya
ЦФ
Главный тренер
Эктор Купер
Остались в запасе
1
Даия Маекава
ВР
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
3
Шого Танигучи
ЦЗ
16
Даики Хасиока
ПЗ
5
Хидемаса Морита
ОП
19
Рео Хатате
ЦП
19
Коки Огава
ЦФ
Остались в запасе
22
Ахмад Маданье
ВР
6
Халед Курдогли
ЛЗ
5
Омар Аль-Мидани
ЦЗ
19
Муаяд Аль-Хули
ЦЗ
11
Аммар Рамадан
АП
6
Амро Женьят
ЛВ
17
Фахд Юссеф
ЛВ
8
Мохаммад Аль-Аллак
ПВ
21
Алаа Аль-Дали
ЦФ
7
Антонио Якуб
ЦФ
1
Elia Hadaya
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Главный тренер
Эктор Купер
Статистика матча Япония - Сирия
1
2
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
13
0
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
16
12
Офсайды
1
1
Количество передач
619
297
Сейвы
0
8
Точность передач %
89
69
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
13
1
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Матчи команд
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Сирия
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Китай
- : -
23.12.2027
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
4 : 2
17.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Кувейт
3 : 0
13.11.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
27.09.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
Сирия
Информация о матче
Стадион:
Хиросима Биг Арч
Посещаемость:
26650 из 50000 зрителей (53%)
Новости команд
Все
Япония
Сирия
ОАЭ – Сирия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Япония – Парагвай: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы ОАЭ и Сирии на победу в матче
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Японии и Парагвая на победу в матче
16 ноября
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
14 ноября
2
Япония – Парагвай: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Японии и Парагвая на победу в матче
16 ноября
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
14 ноября
2
Товарищеский матч. Дубль Винисиуса не спас Бразилию от поражения с Японией
14 ноября
3
Япония – Бразилия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
ОАЭ – Сирия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы ОАЭ и Сирии на победу в матче
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Кувейта и Сирии на победу в матче
12 ноября
Узбекистан – Сирия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 октября 2026
1 октября
Узбекистан – Сирия: кто победит в товарищеском матче 2026 года
30 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+