Муаяд Аль-Хули - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Муаяд
|Фамилия
|Аль-Хули
|Команда
|Аль-Жаиш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1993 (31 год)
|Рост
|183
|Имя
|Муаяд
|Фамилия
|Аль-Хули
|Команда
|Аль-Жаиш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1993 (31 год)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.01.2024
|Был в запасе
|Сирия
|0:1
|Австралия
|Кубок Азии, 2 тур
|13.01.2024
|Был в запасе
|Узбекистан
|0:0
|Сирия
|Кубок Азии, 1 тур