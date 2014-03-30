Статистика по турнирам

Россия. ФНЛ 2013/2014 Россия. ФНЛ 2011/2012 Россия. Первый дивизион 2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Первый дивизион 2008