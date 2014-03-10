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    Георгий Смуров - статистика

    #23 | Нападающий
    Имя Георгий
    Отчество Владимирович
    Фамилия Смуров
    Команда МИТОС
    Состав Основной
    Родной город Волжский
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 мая 1983 (39 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.03.2014 Был в запасе Сочи (Сочи) 4:0 Ангушт (Назрань)
    23.03.2014 1' -65' Уфа (Уфа) 3:0 Сочи (Сочи)
    16.03.2014 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:1 Сочи (Сочи)
    10.03.2014 76' -90' Сочи (Сочи) 1:2 Химик (Дзержинск)
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