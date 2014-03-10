Георгий Смуров - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Георгий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Смуров
|Команда
|МИТОС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Волжский
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 мая 1983 (39 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Имя
|Георгий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Смуров
|Команда
|МИТОС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Волжский
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 мая 1983 (39 лет)
|Рост
|180
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сочи
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.03.2014
|Был в запасе
|Сочи (Сочи)
|4:0
|Ангушт (Назрань)
|23.03.2014
|1' -65'
|Уфа (Уфа)
|3:0
|Сочи (Сочи)
|16.03.2014
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|Сочи (Сочи)
|10.03.2014
|76' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|Химик (Дзержинск)