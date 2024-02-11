Facundo Soloa - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Facundo Soloa
|Команда
|Кифисиас
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Facundo Soloa
|Команда
|Кифисиас
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кифисиас
|12
|0
|0
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.04.2024
|1' -82'
|Кифисиас (Киффисиа)
|2:3
|ПАС (Яннина)
|17'
|20.04.2024
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:2
|Кифисиас (Киффисиа)
|79'
|13.04.2024
|1' -90'
|Кифисиас (Киффисиа)
|0:1
|Панетоликос (Агринио)
|06.04.2024
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:2
|Кифисиас (Киффисиа)
|30.03.2024
|64' -90'
|Волос (Волос)
|4:1
|Кифисиас (Киффисиа)
|16.03.2024
|1' -69'
|Кифисиас (Киффисиа)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)
|62'
|03.03.2024
|1' -90'
|Кифисиас (Киффисиа)
|2:2
|Панетоликос (Агринио)
|28.02.2024
|46' -90'
|Астерас (Триполис)
|3:3
|Кифисиас (Киффисиа)
|68'
|18.02.2024
|1' -57'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Кифисиас (Киффисиа)
|54'
|11.02.2024
|1' -66'
|Кифисиас (Киффисиа)
|0:0
|Волос (Волос)
|04.02.2024
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Кифисиас (Киффисиа)
|27.01.2024
|1' -90'
|Кифисиас (Киффисиа)
|0:1
|Арис (Салоники)
|60'
|20.01.2024
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|4:1
|Кифисиас (Киффисиа)
|70'
|14.01.2024
|Был в запасе
|Кифисиас (Киффисиа)
|2:3
|Олимпиакос (Пирей)
|07.01.2024
|Был в запасе
|Пансерраикос (Серрес)
|1:1
|Кифисиас (Киффисиа)