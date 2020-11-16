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Дмитрий Айдов
Новости
Дмитрий Айдов - новости
Завершил карьеру
10 апреля 1982 (44)
#4 | Защитник
185 см | 75 кг
Россия
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Новости
Трансферы
Публикации
Российский защитник Айдов пожизненно отстранен от футбола за участие в договорных матчах
2020.11.16 17:12
2
«Амкар»: «Конде не очень хорошо знает русский, ему могли показаться слова об обезьяне»
2016.11.27 15:16
4
РФС не имеет информации о проявлениях расизма в матче «Амкар» – «Арсенал»
2016.11.27 12:52
Гаджиев считает, что «Амкару» не стоит добиваться от РФС наказания Айдова
2016.11.26 18:25
Айдов: «Никого «обезьяной» я не называл»
2016.11.26 17:52
4
Видео
Конде рассказал о расистском оскорблении в адрес Огуде со стороны Айдова
2016.11.26 17:30
1
Главные новости
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
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