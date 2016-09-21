Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Дмитрий Айдов - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Михайлович
    Фамилия Айдов
    Команда Гомель
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 апреля 1982 (40 лет)
    Рост 185
    Вес 75
    Стоимость:
    € 50
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.09.2016 1' -46' Тосно (Тосно) 2:0 Арсенал (Тула)
    • Читайте нас: 
    11