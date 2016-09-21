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Дмитрий Айдов
Статистика
Дмитрий Айдов - статистика
Завершил карьеру
10 апреля 1982 (44)
#4 | Защитник
185 см | 75 кг
Россия
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Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. Молодежное первенство 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Россия. ФНЛ 2015/2016
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Россия. Премьер-лига 2014/2015
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Россия. Кубок 2010/2011
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Первый дивизион 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Арсенал
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
2 : 0
21.09.2016
Арсенал
1' - 46'
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