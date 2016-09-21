Дмитрий Айдов - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Айдов
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 апреля 1982 (40 лет)
|Рост
|185
|Вес
|75
Стоимость:
€ 50
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Айдов
|Команда
|Гомель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 апреля 1982 (40 лет)
|Рост
|185
|Вес
|75
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арсенал
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.09.2016
|1' -46'
|Тосно (Тосно)
|2:0
|Арсенал (Тула)