Этторе Мендичино - статистика
#90 | Нападающий
|Имя
|Этторе
|Фамилия
|Мендичино
|Команда
|Салернитана
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 февраля 1990 (33 года)
|Имя
|Этторе
|Фамилия
|Мендичино
|Команда
|Салернитана
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 февраля 1990 (33 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лацио
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2009
|52' -90'
|Ювентус (Турин)
|2:0
|Лацио (Рим)
|20.05.2009
|48' -90'
|Лацио (Рим)
|1:0
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|17.05.2009
|1' -69'
|Палермо (Палермо)
|2:0
|Лацио (Рим)
|08.02.2009
|90' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Лацио (Рим)
|01.02.2009
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:3
|Милан (Милан)
|29.10.2008
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:2
|Лацио (Рим)