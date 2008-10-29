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    Этторе Мендичино - статистика

    #90 | Нападающий
    Имя Этторе
    Фамилия Мендичино
    Команда Салернитана
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 11 февраля 1990 (33 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лацио 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2009 52' -90' Ювентус (Турин) 2:0 Лацио (Рим)
    20.05.2009 48' -90' Лацио (Рим) 1:0 Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
    17.05.2009 1' -69' Палермо (Палермо) 2:0 Лацио (Рим)
    08.02.2009 90' -90' Фиорентина (Флоренция) 1:0 Лацио (Рим)
    01.02.2009 Был в запасе Лацио (Рим) 0:3 Милан (Милан)
    29.10.2008 Был в запасе Кьево (Верона) 1:2 Лацио (Рим)
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