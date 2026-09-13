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Испания. Сегунда
Команды
Мальорка
Иван Куэльяр
Статистика
€ 100 тыс
Иван Куэльяр - статистика
Мальорка
25 мая 1984 (42)
#25 | Вратарь
185 см | 78 кг
Испания
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Сегунда, 5 тур
Мальорка
2 : 0
13.09.2026
Сабадель
Был в запасе
Испания. Сегунда, 4 тур
Эльденсе
0 : 0
05.09.2026
Мальорка
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Мальорка
3 : 0
30.08.2026
Сеута
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Гранада
2 : 0
24.08.2026
Мальорка
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2024/2025
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Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальорка
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Кубок, 1/32 финала
Нумансия
2 : 3
02.12.2025
Мальорка
1' - 90'
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