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Мичел
Статистика
Мичел - статистика
Завершил карьеру
8 ноября 1985 (40), Лена
#8 | Полузащитник
183 см | 75 кг
Испания
Статистика
Публикации
Статистика по турнирам
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Лига чемпионов 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Лига Европы 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Испания. Кубок 2013/2014
Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2012/2013
Испания. Примера 2011/2012
Англия. Премьер-лига 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Кубок 2008/2009
Испания. Примера 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карабах
8
1
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Карабах
1 : 1
12.12.2019
Дюделанж
1' - 90'
66'
Лига Европы, 5 тур
Севилья
2 : 0
28.11.2019
Карабах
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
АПОЭЛ
2 : 1
07.11.2019
Карабах
1' - 90'
71'
Лига Европы, 3 тур
Карабах
2 : 2
24.10.2019
АПОЭЛ
1' - 90'
13'
Лига Европы, 2 тур
Дюделанж
1 : 4
03.10.2019
Карабах
1' - 90'
30'
Лига Европы, 1 тур
Карабах
0 : 3
19.09.2019
Севилья
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Карабах
2 : 1
29.08.2019
Линфилд
1' - 90'
86'
Лига Европы, 4 раунд
Линфилд
3 : 2
22.08.2019
Карабах
1' - 90'
68'
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