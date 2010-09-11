|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таврия
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2010
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|2:2
|Ворскла (Полтава)
|21.11.2010
|Был в запасе
|Металлург (Донецк)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|14.11.2010
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|1:1
|Динамо (Киев)
|07.11.2010
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|2:3
|Таврия (Симферополь)
|15.10.2010
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|2:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|02.10.2010
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|2:2
|Таврия (Симферополь)
|26.09.2010
|Был в запасе
|Таврия (Симферополь)
|3:1
|Карпаты (Львов)
|19.09.2010
|1' -17'
|Шахтер (Донецк)
|4:1
|Таврия (Симферополь)
|11.09.2010
|53' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:1
|Арсенал (Киев)