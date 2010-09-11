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    Сендли Сидней Бито - статистика

    #23 | Полузащитник
    Имя Сендли Сидней
    Фамилия Бито
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 июля 1983 (39 лет)
    Рост 186
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Таврия 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.11.2010 Был в запасе Таврия (Симферополь) 2:2 Ворскла (Полтава)
    21.11.2010 Был в запасе Металлург (Донецк) 2:1 Таврия (Симферополь)
    14.11.2010 Был в запасе Таврия (Симферополь) 1:1 Динамо (Киев)
    07.11.2010 Был в запасе Металлист (Харьков) 2:3 Таврия (Симферополь)
    15.10.2010 Был в запасе Таврия (Симферополь) 2:2 Мариуполь (Мариуполь)
    02.10.2010 Был в запасе Волынь (Луцк) 2:2 Таврия (Симферополь)
    26.09.2010 Был в запасе Таврия (Симферополь) 3:1 Карпаты (Львов)
    19.09.2010 1' -17' Шахтер (Донецк) 4:1 Таврия (Симферополь)
    11.09.2010 53' -90' Таврия (Симферополь) 0:1 Арсенал (Киев)
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