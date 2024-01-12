Мидана Кассама - статистика
#85 | Нападающий
|Имя
|Мидана
|Фамилия
|Кассама
|Команда
|Портимоненси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бисау
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 августа 2002 (21 год)
|Рост
|185
|Имя
|Мидана
|Фамилия
|Кассама
|Команда
|Портимоненси
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бисау
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 августа 2002 (21 год)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.05.2024
|59' - 90'
|Спортинг
|3:0
|Портимоненси
|Португалия. Примейра, 32 тур
|81'
|28.04.2024
|Был в запасе
|Портимоненси
|0:2
|Морейренcе
|Португалия. Примейра, 31 тур
|21.04.2024
|1' - 27'
|Фамаликан
|2:2
|Портимоненси
|Португалия. Примейра, 30 тур
|14.04.2024
|82' - 90'
|Портимоненси
|2:2
|Каза Пиа
|Португалия. Примейра, 29 тур
|07.04.2024
|63' - 90'
|Шавиш
|2:2
|Портимоненси
|Португалия. Примейра, 28 тур
|83'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Портимоненси
|9
|1
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.05.2024
|59' -90'
|Спортинг (Лиссабон)
|3:0
|Портимоненси (Портиман)
|81'
|28.04.2024
|Был в запасе
|Портимоненси (Портиман)
|0:2
|Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)
|21.04.2024
|1' -27'
|Фамаликан (Вила-Нова-де-Фамаликан)
|2:2
|Портимоненси (Портиман)
|14.04.2024
|82' -90'
|Портимоненси (Портиман)
|2:2
|Каза Пиа (Лиссабон)
|07.04.2024
|63' -90'
|Шавиш (Шавиш)
|2:2
|Портимоненси (Портиман)
|83'
|01.04.2024
|1' -62'
|Портимоненси (Портиман)
|3:5
|Брага (Брага)
|15.03.2024
|Был в запасе
|Эшторил (Эшторил)
|1:0
|Портимоненси (Портиман)
|03.03.2024
|57' -90'
|Портимоненси (Портиман)
|0:0
|Визела (Визела)
|86'
|21.01.2024
|55' -90'
|Портимоненси (Портиман)
|0:2
|Жил Висенте (Барселуш)
|12.01.2024
|Был в запасе
|Портимоненси (Портиман)
|1:0
|Фаренсе (Фару)
|07.01.2024
|62' -90'
|Риу Аве (Вила-ду-Конди)
|2:0
|Портимоненси (Портиман)
|02.12.2023
|72' -90'
|Каза Пиа (Лиссабон)
|1:0
|Портимоненси (Портиман)
|90'