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    Эмиль Фредериксен - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Эмиль
    Фамилия Фредериксен
    Команда Русенборг
    Состав Основной
    Родной город Виборг
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 сентября 2000 (23 года)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Русенборг 2 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.08.2023 1' -90' Хартс (Эдинбург) 3:1 Русенборг (Тронхейм)
    10.08.2023 1' -90' Русенборг (Тронхейм) 2:1 Хартс (Эдинбург)
    15'
    Россия
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