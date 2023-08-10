Эмиль Фредериксен - статистика
#14 | Нападающий
|Имя
|Эмиль
|Фамилия
|Фредериксен
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Виборг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 сентября 2000 (23 года)
|Рост
|175
|Имя
|Эмиль
|Фамилия
|Фредериксен
|Команда
|Русенборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Виборг
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 сентября 2000 (23 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Русенборг
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2023
|1' -90'
|Хартс (Эдинбург)
|3:1
|Русенборг (Тронхейм)
|10.08.2023
|1' -90'
|Русенборг (Тронхейм)
|2:1
|Хартс (Эдинбург)
|15'