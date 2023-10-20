Фаваз Аль-Тораис - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Фаваз
|Фамилия
|Аль-Тораис
|Команда
|Халидж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 апреля 1997 (26 лет)
|Рост
|172
|Имя
|Фаваз
|Фамилия
|Аль-Тораис
|Команда
|Халидж
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 апреля 1997 (26 лет)
|Рост
|172
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Халидж
|5
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.12.2023
|Был в запасе
|Аль-Ахли (Джидда)
|1:0
|Халидж (Сайхат)
|21.12.2023
|89' -90'
|Халидж (Сайхат)
|3:0
|Аль-Фейха (Аль-Маджмаа)
|16.12.2023
|Был в запасе
|Аль-Рияд (Эр-Рияд)
|0:1
|Халидж (Сайхат)
|08.12.2023
|90' -90'
|Халидж (Сайхат)
|3:1
|Абха (Абха)
|30.11.2023
|Был в запасе
|Аль-Иттихад (Джидда)
|4:2
|Халидж (Сайхат)
|90'
|25.11.2023
|1' -90'
|Аль-Вахда (Мекка)
|3:1
|Халидж (Сайхат)
|09.11.2023
|84' -90'
|Халидж (Сайхат)
|3:1
|Аль-Таи (Хаиль)
|04.11.2023
|Был в запасе
|Аль-Наср (Эр-Рияд)
|2:0
|Халидж (Сайхат)
|26.10.2023
|Был в запасе
|Халидж (Сайхат)
|1:1
|Аль-Таавун (Бурайда)
|20.10.2023
|Был в запасе
|Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
|1:0
|Халидж (Сайхат)
|30.09.2023
|78' -90'
|Халидж (Сайхат)
|0:2
|Дамак (Хамис-Мушайт)
|22.09.2023
|Был в запасе
|Аль-Охдуд (Наджран)
|0:1
|Халидж (Сайхат)