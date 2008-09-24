Ян Копривец - статистика
#37 | Вратарь
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Копривец
|Команда
|Бари
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 июля 1988 (34 года)
|Рост
|182
|Вес
|80
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Копривец
|Команда
|Бари
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|15 июля 1988 (34 года)
|Рост
|182
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Удинезе
|1
|-2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.04.2009
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:1
|Интер (Милан)
|22.03.2009
|6' -90'
|Дженоа (Генуя)
|2:0
|Удинезе (Удине)
|15.03.2009
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:1
|Катания (Катания)
|01.03.2009
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|22.02.2009
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:0
|Удинезе (Удине)
|29.10.2008
|Был в запасе
|Катания (Катания)
|0:2
|Удинезе (Удине)
|19.10.2008
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Удинезе (Удине)
|05.10.2008
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:0
|Торино (Турин)
|28.09.2008
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|2:1
|Сиена (Сиена)
|24.09.2008
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:3
|Удинезе (Удине)
|21.09.2008
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|0:0
|Наполи (Неаполь)