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    Ян Копривец - статистика

    #37 | Вратарь
    Имя Ян
    Фамилия Копривец
    Команда Бари
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 15 июля 1988 (34 года)
    Рост 182
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Удинезе 1 -2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.04.2009 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:1 Интер (Милан)
    22.03.2009 6' -90' Дженоа (Генуя) 2:0 Удинезе (Удине)
    15.03.2009 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:1 Катания (Катания)
    01.03.2009 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:0 Лечче (Лечче)
    22.02.2009 Был в запасе Торино (Турин) 1:0 Удинезе (Удине)
    29.10.2008 Был в запасе Катания (Катания) 0:2 Удинезе (Удине)
    19.10.2008 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:2 Удинезе (Удине)
    05.10.2008 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:0 Торино (Турин)
    28.09.2008 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:1 Сиена (Сиена)
    24.09.2008 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:3 Удинезе (Удине)
    21.09.2008 Был в запасе Удинезе (Удине) 0:0 Наполи (Неаполь)
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