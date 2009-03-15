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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Катания
Удинезе - Катания: обзор матча 15 марта 2009
Удинезе
15.03.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 1
Завершен
Катания
71'
Ф. Квальярелла
25'
Д. Маскара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Катания
Желтая карточка
К. Асамоа
Замена
К. Льяма
️️️️
П. Ледесма
Замена
М. Паолуччи
️️️️
Х. Мартинес
Желтая карточка
Фелипе
Желтая карточка
Ч. Капуано
ГОЛ! 1:1!
Ф. Квальярелла
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
А. Санчес
Замена
Г. Д'Агостино
️️️️
К. Ободо
Замена
А. Ди Натале
️️️️
С. Пепе
ГОЛ! 0:1!
Д. Маскара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
27
Фелипе
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
27
Квадво Асамоа
ЛП
10
Кристиан Ободо
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Катания
1
Альбано Биццарри
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
6
Лоренцо Стовини
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
76
Джакомо Тедеско
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
Удинезе
37
Ян Копривец
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Катания
1
Томаш Косицки
ВР
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
24
Джоната Спинези
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
4-4-2
22
Беларди
3
Лукович
27
Фелипе
6
Домицци
22
Исла
27
Асамоа
10
Ободо
88
Инлер
3
Пепе
4
Санчес
9
Флоро Флорес
4-4-2
1
Биццарри
2
Потенца
6
Стовини
26
Сильвестре
33
Капуано
76
Тедеско
17
Ледесма
27
Бьяджианти
22
Иско
55
Мартинес
25
Маскара
10
Ободо
10
Д'Агостино
10
Д'Агостино
10
Ободо
4
Санчес
27
Квальярелла
27
Квальярелла
4
Санчес
3
Пепе
10
Ди Натале
10
Ди Натале
3
Пепе
17
Ледесма
19
Льяма
19
Льяма
17
Ледесма
55
Мартинес
9
Паолуччи
9
Паолуччи
55
Мартинес
Остались в запасе
Удинезе
Катания
37
Ян Копривец
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
24
Джоната Спинези
ЦФ
1
Томаш Косицки
ВР
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
Остались в запасе
37
Ян Копривец
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
Остались в запасе
24
Джоната Спинези
ЦФ
1
Томаш Косицки
ВР
21
Кристиан Сильвестри
ЦЗ
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Удинезе - Катания
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Удинезе Арена
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