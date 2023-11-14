Эйден Марш - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Эйден
|Фамилия
|Марш
|Команда
|Барнсли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 2003 (20 лет)
|Имя
|Эйден
|Фамилия
|Марш
|Команда
|Барнсли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|5 мая 2003 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|Был в запасе
|Барнсли
|2:1
|Лейтон Ориент
|Англия. Первая лига, 32 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Барнсли
|1:2
|Эксетер Сити
|Англия. Первая лига, 30 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Барнсли
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.11.2023
|1' -71'
|Хоршем (Хоршем)
|0:3
|Барнсли (Барнсли)
|10'