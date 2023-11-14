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    Эйден Марш - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Эйден
    Фамилия Марш
    Команда Барнсли
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 мая 2003 (20 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 Был в запасе Барнсли 2:1 Лейтон Ориент Англия. Первая лига, 32 тур
    27.01.2024 Был в запасе Барнсли 1:2 Эксетер Сити Англия. Первая лига, 30 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Барнсли 1 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.11.2023 1' -71' Хоршем (Хоршем) 0:3 Барнсли (Барнсли)
    10'
    Россия
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