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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Барнсли - Шеффилд Юнайтед
Барнсли - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 27 августа 2024
Барнсли
27.08.2024, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
52'
М. Ваттерс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Барнсли - Шеффилд Юнайтед
Замена
K. Lofthouse
️️️️
Э. Марш
79'
73'
Замена
Х. Берроуз
️️️️
С. МакКаллум
73'
Замена
Г. Хамер
️️️️
Р. Брюстер
Замена
Д. Расселл
️️️️
V. Yoganathan
73'
Замена
К. О'Киффи
️️️️
Б. Коттер
71'
62'
Замена
А. Брукс
️️️️
O. Hampson
62'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
Д. Рак-Сакьи
62'
Замена
О. Трасти
️️️️
Р. Норрингтон-Дэвис
ГОЛ! 1:0!
М. Ваттерс
Пас отдал
А. Филлипс
52'
39'
Желтая карточка
Л. Марш
Желтая карточка
M. Durand de Gevigney
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
32
Джош Ирл
ЛЗ
6
Maël Durand de Gevigney
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
2
Донован Пинес
ЦЗ
45
Vimal Yoganathan
ЦП
8
Адам Филлипс
ЦП
44
Габриэль Слонина
ЦФ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
37
Эйден Марш
ЦФ
48
Luca Connell
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
3
Сэм МакКаллум
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
45
Sai Sachdev
ЦЗ
17
Джесуран Рак-Сакьи
ЛВ
35
Owen Hampson
ЦП
42
Сиди Пек
ЦП
48
Исмаила Кулибали
ЦП
10
Райан Брюстер
(К)
ЦФ
18
Луи Марш
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
17
Georgie Gent
ЦЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
22
Келечи Нвакали
ЦП
13
Джон Расселл
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
Шеффилд Юнайтед
31
Luke Faxon
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
6
Остон Трасти
ЦЗ
14
Харрисон Берроуз
ЛП
11
Андре Брукс
ЛВ
5
Винисиус Соуза
ОП
38
Густаво Хамер
ОП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
26
Райан Уан
ЦФ
3-2-2-4
4
Робертс
37
Коттер
2
Пинес
32
Ирл
6
45
8
Филлипс
44
Слонина
48
37
Марш
36
Ваттерс
4-3-1-2
17
Дэвис
15
Ахмедходжич
30
Норрингтон-Дэвис
45
3
МакКаллум
35
42
Пек
48
Кулибали
17
Рак-Сакьи
18
Марш
10
Брюстер
37
Марш
15
15
37
Марш
37
Коттер
27
О'Киффи
27
О'Киффи
37
Коттер
45
13
Расселл
13
Расселл
45
30
Норрингтон-Дэвис
6
Трасти
6
Трасти
30
Норрингтон-Дэвис
3
МакКаллум
14
Берроуз
14
Берроуз
3
МакКаллум
10
Брюстер
38
Хамер
38
Хамер
10
Брюстер
35
11
Брукс
11
Брукс
35
17
Рак-Сакьи
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
17
Рак-Сакьи
Остались в запасе
Барнсли
Шеффилд Юнайтед
30
Ben Killip
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
17
Georgie Gent
ЦЗ
22
Келечи Нвакали
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
Главный тренер
Пойя Асбаги
31
Luke Faxon
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
26
Райан Уан
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
30
Ben Killip
ВР
35
Kacper Łopata
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
17
Georgie Gent
ЦЗ
22
Келечи Нвакали
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
Остались в запасе
31
Luke Faxon
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
26
Райан Уан
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Барнсли - Шеффилд Юнайтед
1
1
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
7
Нарушения
13
6
Офсайды
3
0
Количество передач
298
567
Сейвы
4
1
Точность передач %
67
83
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
4
11
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 18 тур
Барнсли
- : -
01.12.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
2 : 0
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
04.12.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Tom Reeves, England
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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