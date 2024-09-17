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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Манчестер Юнайтед - Барнсли
Манчестер Юнайтед - Барнсли: обзор матча 17 сентября 2024
Манчестер Юнайтед
17.09.2024, вторник, 22:00
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
7 : 0
Завершен
Барнсли
16'
М. Рэшфорд
35'
Антони (П)
45+2'
А. Гарначо
49'
А. Гарначо
58'
М. Рэшфорд
81'
К. Эриксен
85'
К. Эриксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Манчестер Юнайтед - Барнсли
90'
+3
Желтая карточка
К. О'Киффи
ГОЛ! 7:0!
К. Эриксен
Пас отдал
Б. Фернандеш
85'
Замена
А. Диалло
️️️️
А. Гарначо
84'
ГОЛ! 6:0!
К. Эриксен
Пас отдал
Б. Фернандеш
81'
Замена
М. де Лигт
️️️️
Д. Эванс
78'
72'
Желтая карточка
С. Хамфрис
63'
Замена
K. Lofthouse
️️️️
Б. Коттер
Замена
Д. Зиркзее
️️️️
М. Рэшфорд
63'
Замена
Н. Мазрауи
️️️️
Д. Далот
63'
Замена
Б. Фернандеш
️️️️
М. Угарте
62'
ГОЛ! 5:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
А. Гарначо
58'
56'
Замена
С. Косгров
️️️️
М. Ваттерс
ГОЛ! 4:0!
А. Гарначо
Пас отдал
К. Эриксен
49'
46'
Замена
С. Хамфрис
️️️️
F. Jaló
46'
Замена
М. Крейг
️️️️
V. Yoganathan
46'
Замена
C. McCarthy
️️️️
М. Робертс
ГОЛ! 3:0!
А. Гарначо
Пас отдал
М. Рэшфорд
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Антони
35'
34'
Желтая карточка
Г. Слонина
ГОЛ! 1:0!
М. Рэшфорд
Пас отдал
А. Гарначо
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
1
Алтай Баиндыр
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
17
Алехандро Гарначо
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
5
Каземиро
(К)
ОП
15
Тоби Колльер
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
24
Кристиан Эриксен
АП
7
Антони
ПВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Барнсли
32
Джош Ирл
ЛЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
6
Maël Durand de Gevigney
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
8
Адам Филлипс
ЦП
45
Vimal Yoganathan
ЦП
22
Fabio Jaló
ЦФ
44
Габриэль Слонина
ЦФ
36
Макс Ваттерс
ЦФ
48
Luca Connell
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Манчестер Юнайтед
22
Том Хитон
ВР
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
16
Амад Диалло
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
29
Итан Уитли
ЦФ
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
15
Conor McCarthy
ЦЗ
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
37
Мэттью Крейг
ОП
13
Джон Расселл
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
9
Сэм Косгров
ЦФ
37
Эйден Марш
ЦФ
3-3-3-1
1
Баиндыр
5
Магуайр
35
Эванс
2
Далот
5
Каземиро
15
Колльер
5
Угарте
9
Рэшфорд
24
Эриксен
7
Антони
17
Гарначо
3-2-2-4
37
Коттер
6
4
Робертс
27
О'Киффи
32
Ирл
8
Филлипс
45
48
36
Ваттерс
44
Слонина
22
5
Угарте
8
Фернандеш
8
Фернандеш
5
Угарте
2
Далот
3
Мазрауи
3
Мазрауи
2
Далот
9
Рэшфорд
11
Зиркзее
11
Зиркзее
9
Рэшфорд
35
Эванс
4
де Лигт
4
де Лигт
35
Эванс
17
Гарначо
16
Диалло
16
Диалло
17
Гарначо
4
Робертс
15
15
4
Робертс
37
Коттер
15
15
37
Коттер
45
37
Крейг
37
Крейг
45
22
11
Хамфрис
11
Хамфрис
22
36
Ваттерс
9
Косгров
9
Косгров
36
Ваттерс
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Барнсли
22
Том Хитон
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
29
Итан Уитли
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
30
Ben Killip
ВР
13
Джон Расселл
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
37
Эйден Марш
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
22
Том Хитон
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
37
Кобби Мэйну
ЦП
29
Итан Уитли
ЦФ
Остались в запасе
30
Ben Killip
ВР
13
Джон Расселл
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
37
Эйден Марш
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Барнсли
3
Всего ударов по воротам
26
3
Удары в створ
13
0
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
3
1
Нарушения
16
11
Офсайды
2
2
Количество передач
635
327
Сейвы
0
6
Точность передач %
88
76
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
20
1
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Ньюкасл
- : -
02.12.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 4
28.11.2026
Брентфорд
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 2
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Барнсли
Англия. Первая лига, 18 тур
Барнсли
- : -
01.12.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
2 : 0
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Информация о матче
Главный судья:
Gavin Ward, England
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