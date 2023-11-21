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    Ил-Гван Джон - статистика

    #30 | Нападающий
    Имя Ил-Гван
    Фамилия Джон
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 октября 1992 (31 год)
    Рост 175
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КНДР 1 3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.11.2023 1' -90' Мьянма 1:5 КНДР
    30' 54' 56'
    Россия
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