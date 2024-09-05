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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Узбекистан - КНДР
Узбекистан - КНДР: обзор матча 05 сентября 2024
Узбекистан
05.09.2024, четверг, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 1 тур
1 : 0
Завершен
КНДР
20'
Ж. Машарипов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Узбекистан - КНДР
87'
Замена
R. Hun
️️️️
K. Pom Hyok
Замена
Б. Абдихоликов
️️️️
Э. Шомуродов
87'
Замена
А. Мозговой
️️️️
Ж. Машарипов
87'
Замена
А. Абдуллаев
️️️️
О. Шукуров
71'
Замена
А. Файзуллаев
️️️️
О. Урунов
60'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Машарипов
Пас отдал
Ш. Насруллаев
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Узбекистан
1
Уткир Юсупов
ВР
13
Шерзод Насруллаев
ЛЗ
23
Хусниддин Аликулов
ЦЗ
15
Умар Эшмуродов
ЦЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
3
Хожиакбар Алижонов
ПЗ
10
Жалолиддин Машарипов
ЛВ
7
Отабек Шукуров
ЦП
9
Одилджон Хамробеков
ЦП
11
Остон Урунов
АП
14
Эльдор Шомуродов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
КНДР
1
Kang Ju-Hyok
ВР
16
Kim Yu Song
ЦЗ
4
Kim Pom Hyok
ЦЗ
14
Ok-Chol Choe
ЦЗ
3
Kuk Chol Jang
(К)
ЦП
20
Chung-song Paek
ЦП
22
Kim Kuk Bom
ЦП
17
Kuk Chol Kang
ЦФ
7
Kuk-jin Kim
ЦФ
10
K. Han
ЦФ
10
Il-song Ri
ЦФ
Главный тренер
Йон Тон-соп
Узбекистан
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
18
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
6
Акмаль Мозговой
ЦП
8
Джамшид Искандеров
АП
22
Аббосбек Файзуллаев
ПВ
20
Азизбек Аманов
ЦФ
10
Бобур Абдихоликов
ЦФ
КНДР
18
Sin Tae Song
ВР
21
K. Yu
ВР
2
Jin Hyok Kim
ЦЗ
23
Kum-Song Jong
ЦЗ
7
Ri Hun
ЦП
19
Kim Sung-Hye
ЦП
8
Sin Kwang-Nam
ЦП
6
Kye Tam
ЦП
12
Ju-Song Choe
ЦФ
11
Ил-Гван Джон
ЦФ
9
Jo-guk Ri
ЦФ
15
Un-Chol Ri
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Юсупов
23
Аликулов
15
Эшмуродов
5
Ашурматов
13
Насруллаев
3
Алижонов
7
Шукуров
9
Хамробеков
10
Машарипов
11
Урунов
14
Шомуродов
3-3-4
1
16
4
14
3
20
22
10
10
7
17
7
Шукуров
18
Абдуллаев
18
Абдуллаев
7
Шукуров
10
Машарипов
6
Мозговой
6
Мозговой
10
Машарипов
11
Урунов
22
Файзуллаев
22
Файзуллаев
11
Урунов
14
Шомуродов
10
Абдихоликов
10
Абдихоликов
14
Шомуродов
4
7
7
4
Остались в запасе
Узбекистан
КНДР
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
8
Джамшид Искандеров
АП
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
20
Азизбек Аманов
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
18
Sin Tae Song
ВР
21
K. Yu
ВР
2
Jin Hyok Kim
ЦЗ
23
Kum-Song Jong
ЦЗ
19
Kim Sung-Hye
ЦП
8
Sin Kwang-Nam
ЦП
6
Kye Tam
ЦП
12
Ju-Song Choe
ЦФ
11
Ил-Гван Джон
ЦФ
9
Jo-guk Ri
ЦФ
15
Un-Chol Ri
ЦФ
Главный тренер
Йон Тон-соп
Остались в запасе
16
Ботирали Эргашев
ВР
12
Абдулвохид Нематов
ВР
4
Фаррух Сайфиев
ЛЗ
2
Мухаммадкодир Хамралиев
ЦЗ
8
Джамшид Искандеров
АП
19
Азизбек Тургунбоев
ЛВ
20
Хожимат Эркинов
ЛВ
20
Азизбек Аманов
ЦФ
Остались в запасе
18
Sin Tae Song
ВР
21
K. Yu
ВР
2
Jin Hyok Kim
ЦЗ
23
Kum-Song Jong
ЦЗ
19
Kim Sung-Hye
ЦП
8
Sin Kwang-Nam
ЦП
6
Kye Tam
ЦП
12
Ju-Song Choe
ЦФ
11
Ил-Гван Джон
ЦФ
9
Jo-guk Ri
ЦФ
15
Un-Chol Ri
ЦФ
Главный тренер
Сречко Катанец
Главный тренер
Йон Тон-соп
Статистика матча Узбекистан - КНДР
Всего ударов по воротам
13
8
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
1
Нарушения
11
14
Офсайды
4
0
Количество передач
410
483
Сейвы
4
3
Точность передач %
72
78
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Узбекистан
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Узбекистан
- : -
23.12.2027
Иордания
Товарищеские матчи. Сборные
Саудовская Аравия
1 : 2
17.11.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
2 : 0
06.10.2026
Узбекистан
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
4 : 1
01.10.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
КНДР
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Бахрейн
- : -
23.12.2027
КНДР
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 10 тур
Иран
3 : 0
10.06.2025
КНДР
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 9 тур
КНДР
2 : 2
05.06.2025
Киргизия
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 8 тур
КНДР
1 : 2
25.03.2025
ОАЭ
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 7 тур
Катар
5 : 1
20.03.2025
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
1 : 1
14.03.2025
КНДР
Информация о матче
Главный судья:
Ахмед Аль-Каф
Стадион:
Бунедкор
Посещаемость:
24205 из 34000 зрителей (71%)
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