Эммануэль Коне - статистика
#19 | Полузащитник
|Имя
|Эммануэль
|Фамилия
|Коне
|Команда
|Седан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|177
|Вес
|72
|Имя
|Эммануэль
|Фамилия
|Коне
|Команда
|Седан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|177
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЧФР Клуж
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2010
|1' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|1:1
|Рома (Рим)
|23.11.2010
|58' -90'
|Базель (Базель)
|1:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|28.09.2010
|69' -90'
|Рома (Рим)
|2:1
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|15.09.2010
|54' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|2:1
|Базель (Базель)