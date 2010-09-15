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    Эммануэль Коне - статистика

    #19 | Полузащитник
    Имя Эммануэль
    Фамилия Коне
    Команда Седан
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 декабря 1986 (36 лет)
    Рост 177
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЧФР Клуж 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2010 1' -90' ЧФР Клуж (Бухарест) 1:1 Рома (Рим)
    23.11.2010 58' -90' Базель (Базель) 1:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
    28.09.2010 69' -90' Рома (Рим) 2:1 ЧФР Клуж (Бухарест)
    15.09.2010 54' -90' ЧФР Клуж (Бухарест) 2:1 Базель (Базель)
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