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    Лука Суботич - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Лука
    Фамилия Суботич
    Команда Чукарички
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 22 января 2003 (21 год)
    Рост 190
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.02.2024 Был в запасе Радник 0:3 Чукарички Сербия. Суперлига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чукарички 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.08.2023 1' -90' Чукарички (Чукарички) 0:3 Олимпиакос (Пирей)
    24.08.2023 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 3:1 Чукарички (Чукарички)
    Россия
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