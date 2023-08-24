Лука Суботич - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Суботич
|Команда
|Чукарички
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 января 2003 (21 год)
|Рост
|190
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Суботич
|Команда
|Чукарички
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|22 января 2003 (21 год)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чукарички
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2023
|1' -90'
|Чукарички (Чукарички)
|0:3
|Олимпиакос (Пирей)
|24.08.2023
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Чукарички (Чукарички)